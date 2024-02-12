TİP, Hatay adayını açıkladı

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayını Gökhan Zan olarak açıkladı.





TİP'in Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan, şu açıklamalarda bulundu:





"Hatay sadece Hatay'ın şahsi meselesi değildir 85 milyon insanın şahsi meselesidir. Bir vatandaş ile kötü ile kötünün iyisi arasında tercihe zorlanmaktan bıktım. Artık değişmek şart. Bugün bir yola çıkıyoruz. fikir insanlarıyla hukukçularla Hatay'ın tarihini bilen insanlarla, genciyle yaşlısıyla Hatay halkına sorduk onları dinledik. Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı olmam konusunda fikir birliğine vardık.





CHP'ye deprem suçlarına adı karışmış birini yeniden aday göstermeniz kabul edilemz. Yaptırdığınız hiçbir anket enkazda yaşamını yitiren 50 binden fazla canımızın olduğu gerçeğinden daha doğru sonuçlar vermez. Yapmayın!





İkinci çağrım lütfü Savaş'a gelin çekilin, Hatay ittifakı etrafında birleşelim.