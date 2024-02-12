Samanyolu Haber /Gündem / TİP, Hatay adayını açıkladı /12 Şubat 2024 11:35

TİP, Hatay adayını açıkladı

TİP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Gökhan Zan'ı aday gösterdi. Zan, adaylığı ile ilgili "Tüm fedakarlıkları yapmaya hazırım" dedi.

SHABER3.COM

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayını Gökhan Zan olarak açıkladı.

TİP'in Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan, şu açıklamalarda bulundu:

"Hatay sadece Hatay'ın şahsi meselesi değildir 85 milyon insanın şahsi meselesidir. Bir vatandaş ile kötü ile kötünün iyisi arasında tercihe zorlanmaktan bıktım. Artık değişmek şart. Bugün bir yola çıkıyoruz. fikir insanlarıyla hukukçularla Hatay'ın tarihini bilen insanlarla, genciyle yaşlısıyla Hatay halkına sorduk onları dinledik. Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı olmam konusunda fikir birliğine vardık. 

CHP'ye deprem suçlarına adı karışmış birini yeniden aday göstermeniz kabul edilemz. Yaptırdığınız hiçbir anket enkazda yaşamını yitiren 50 binden fazla canımızın olduğu gerçeğinden daha doğru sonuçlar vermez. Yapmayın!

İkinci çağrım lütfü Savaş'a gelin çekilin, Hatay ittifakı etrafında birleşelim.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TİP, Hatay adayını açıkladı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:06:37