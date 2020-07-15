Samanyolu Haber /Dünya / Tunus Başbakanı'nın istifa ettiği belirtildi /15 Temmuz 2020 21:32

Tunus Başbakanı'nın istifa ettiği belirtildi

Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.

SHABER3.COM

Tunus Başbakanı Fahfah, Cumhurbaşkanı Said'e istifasını sundu.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Tunus Başbakanı Fahfah'in, Cumhurbaşkanı Said'e istifasını sunduğu bildirildi.

Sputnik'in yerel basından aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Başbakan İlyas el-Fahfah, Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi'yi Kartaca Sarayı'nda kabul ettiği belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, görüşme sırasında Başbakan Fahfah, Cumhurbaşkanı Said'e istifasını sundu.

Tunus Cumhurbaşkanlığından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Yerel basında çıkan haberlerde, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in, Başbakan Fahfah'tan istifasını istediği belirtilmişti.

Başbakan Fahfah'a yönelik yolsuzluk suçlamalarının ardından koalisyonun büyük ortağı Nahda Hareketi Şura Konseyinin hükümetten güvenoyunu çekme kararı aldığı belirtilmişti.

Farklı partiler ve bağımsızlardan 105 milletvekili de ortak dilekçeyle Fahfah hükümetinden güvenoyunun çekilmesini talep etmişti.

İlyas el-Fahfah, 27 Şubat'tan bu yana, Nahda, Demokratik Akım, Halk Hareketi, Yaşasın Tunus ve Ulusal Islah Blokundan oluşan koalisyon hükümetine başkanlık ediyor.

Tunus Anayasası'na göre, hükümetten güvenoyunun çekilebilmesi için 217 sandalyeli Meclisten 109 milletvekilinin oyu gerekiyor.
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