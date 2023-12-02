Türkiye’de yaşananları Unutturma, bu akşam yayında

Hukuksuzlukları kaydedip gelecek nesillere aktarma amacı güden Tenkil Müzesi, yeni etkinliği için şu mesajı paylaştı: “Toplumlar, yaşadıkları acıların üzerine konuşarak, hatırlayarak ve yüzleşerek iyileşebilirler. Tenkil Müzesi, Türkiye’de yaşanan zulüm ve hukuksuzlukları tarihe kaydedip hatırlatarak bunların üstesinden gelmek ve gelecekte benzer felaketlerin tekrar yaşanmasını engellemek için toplumsal bir hafıza görevini ifa etmek idealiyle yola çıktı.”
Tenkil Müzesi’nin ‘Unutturma’ etkinliği bu akşam Almanya’nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirilecek. Etkinlik Tenkil Müzesi’nin Youtube kanalından https://www.youtube.com/watch?v=I28LsTMS0cY canlı yayınlanacak.