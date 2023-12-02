Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’de yaşananları Unutturma, bu akşam yayında /02 Aralık 2023 12:41

Türkiye’de yaşananları Unutturma, bu akşam yayında

Türkiye’de Hizmet Hareketi’ne yönelik yaşanan zulmü yansıtan Tenkil Müzesi’nin tanıtım etkinliği bu akşam Avrupa saatiyle 19.00’da olacak.

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Türkiye’de 15 Temmuz 2016’dan sonra Hizmet Hareketi’ne yönelik yaşanan haksız ve hukuksuzluklar sonucu hayatını kaybedenlerin ve mağdur olanların unutulmamasını kendine misyon edinen Tenkil Müzesi, ‘Unutturma’ adı altında yeni bir etkinlik hazırladı.

Hukuksuzlukları kaydedip gelecek nesillere aktarma amacı güden Tenkil Müzesi, yeni etkinliği için şu mesajı paylaştı: “Toplumlar, yaşadıkları acıların üzerine konuşarak, hatırlayarak ve yüzleşerek iyileşebilirler. Tenkil Müzesi, Türkiye’de yaşanan zulüm ve hukuksuzlukları tarihe kaydedip hatırlatarak bunların üstesinden gelmek ve gelecekte benzer felaketlerin tekrar yaşanmasını engellemek için toplumsal bir hafıza görevini ifa etmek idealiyle yola çıktı.”

Tenkil Müzesi’nin ‘Unutturma’ etkinliği bu akşam Almanya’nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirilecek. Etkinlik Tenkil Müzesi’nin Youtube kanalından https://www.youtube.com/watch?v=I28LsTMS0cY canlı yayınlanacak.


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