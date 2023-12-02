Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi'ye 'Müslüman Manevi Rehber' beratı /02 Aralık 2023 12:36

Hocaefendi'ye 'Müslüman Manevi Rehber' beratı

Amerika çapında faaliyet gösteren College of Pastoral Supervision & Pyschotheraphy kuruluşunun kurucu genel sekreteri Dr. Raymond J. Lawrence ve aynı kuruluşun Respect Graduate School'da eğitim veren hocaları Dr. Ron Cockroft ve Daniel Davila, M. Fethullah Gülen Hocaefendi’ye Müslüman Manevi Rehber (Chaplain) Sertifikası takdim ettiler.

SHABER3.COM

Sertifikada geçen ifadeler şöyle:

Fevkalade liderliğiniz ve sarsılmaz ilhamınız, sayısız dini rehberi (chaplain) manevi yolculuklarında güçlendirdi ve yükseltti. Hayatınız ve çalışmalarınız dini rehberliğin kalbini ve ruhunu yansıtıyordu.
Âhenkli ve şefkatli bir atmosferin teşkili konusundaki kararlılığınız, insanlığa hizmet etmeye devam edecek bir miras bıraktı.
Hayat modeliniz, manevi bakım ve rehberlik yoluyla insanlara nasıl hizmet edebileceğimizin tohumlarını atmamıza zemin hazırladı.
Minnet ve hayranlıkla.

- Chaplain Dr. Raymond Lawrence (CPSP Kurucusu ve Genel Sekreteri)
- Chaplain Dr. Ron Cockroft (CPE Eğitimcisi ve Müfettişi)
- Chaplain Daniel Davila (CPE Eğitimcisi ve Müfettişi)


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hocaefendi'ye 'Müslüman Manevi Rehber' beratı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:28:49