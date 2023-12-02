Hocaefendi'ye 'Müslüman Manevi Rehber' beratı

- Chaplain Daniel Davila (CPE Eğitimcisi ve Müfettişi)





Sertifikada geçen ifadeler şöyle:Fevkalade liderliğiniz ve sarsılmaz ilhamınız, sayısız dini rehberi (chaplain) manevi yolculuklarında güçlendirdi ve yükseltti. Hayatınız ve çalışmalarınız dini rehberliğin kalbini ve ruhunu yansıtıyordu.Âhenkli ve şefkatli bir atmosferin teşkili konusundaki kararlılığınız, insanlığa hizmet etmeye devam edecek bir miras bıraktı.Hayat modeliniz, manevi bakım ve rehberlik yoluyla insanlara nasıl hizmet edebileceğimizin tohumlarını atmamıza zemin hazırladı.Minnet ve hayranlıkla.- Chaplain Dr. Raymond Lawrence (CPSP Kurucusu ve Genel Sekreteri)- Chaplain Dr. Ron Cockroft (CPE Eğitimcisi ve Müfettişi)