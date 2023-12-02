Samanyolu Haber /Gündem / AİHM'in Yalçınkaya kararı nedir? Bu karar nasıl okunmalı ve nasıl anlaşılmalı? /02 Aralık 2023 12:50

AİHM'in Yalçınkaya kararı nedir? Bu karar nasıl okunmalı ve nasıl anlaşılmalı?

Levent Mazılıgüney ile Hukuk ve İnsan programında Av. Dr. Kerem Altıparmak AİHM'in Yalçınkaya kararını değerlendirdi.

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- AİHM bir yapılanmanın terör örgütü olup olmadığıyla ilgili karar verebilir mi?
- AİHM'in Parmak ve Bakır kararı ile Yalçınkaya kararı arasındaki farklar ve benzerlikler nelerdir?
- AİHM 7. madde (kanunsuz suç ve ceza olmaz) ihlalini neden verdi?
- 7. madde ihlalinin mevcut yargılamalara etkisi ne olur?
- ByLock verilerinin güvenliği sağlanmış mı? AİHM kararından sonra sağlanabilir mi?
- ByLock dışındaki kriterler (Bank Asya, Sendika, Dernek, vb.) hakkında hükümet de delil değil savunması yapmış. Peki bu gerekçelerle süren yargılamalar ne olacak?
- AİHM kararı sadece öğretmen Yalçınkaya için verilmiş bireysel bir karar mı?
- AİHM kararlarının objektif etkisi ne demektir?
- AİHM kararlarının uygulanması nasıl takip edilir?
- AİHM kararı uygulanmazsa ne olur?



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