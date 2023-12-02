AİHM'in Yalçınkaya kararı nedir? Bu karar nasıl okunmalı ve nasıl anlaşılmalı?





- AİHM bir yapılanmanın terör örgütü olup olmadığıyla ilgili karar verebilir mi?

- AİHM kararı uygulanmazsa ne olur?













- AİHM'in Parmak ve Bakır kararı ile Yalçınkaya kararı arasındaki farklar ve benzerlikler nelerdir?- AİHM 7. madde (kanunsuz suç ve ceza olmaz) ihlalini neden verdi?- 7. madde ihlalinin mevcut yargılamalara etkisi ne olur?- ByLock verilerinin güvenliği sağlanmış mı? AİHM kararından sonra sağlanabilir mi?- ByLock dışındaki kriterler (Bank Asya, Sendika, Dernek, vb.) hakkında hükümet de delil değil savunması yapmış. Peki bu gerekçelerle süren yargılamalar ne olacak?- AİHM kararı sadece öğretmen Yalçınkaya için verilmiş bireysel bir karar mı?- AİHM kararlarının objektif etkisi ne demektir?- AİHM kararlarının uygulanması nasıl takip edilir?