Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye haritasındaki renk değişiyor /31 Mart 2024 19:47

Türkiye haritasındaki renk değişiyor

AKP kurulduğu günden buyana turuncu ağırlıklı yerel seçimlerde belediye dağılımının iller bazındaki haritası gelen sonuçlara göre renk değiştiriyor

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Yayın yasağının kaldırılmasının ardından ilk sonuçlar gelmeye başladı.

ANKA ve Anadolu Ajansı verilerine göre, İstanbul ve Ankara’da CHP açık ara farkla önde.

İzmir’de de CHP’nin üstünlüğü sürüyor.

Bursa ve Balıkesir’de de CHP’li adaylar AKP adaylarını geride bıraktı. Adana ve Mersin’de de sürpriz yok.

DEM Parti güneydoğuda genel olarak önde gidiyor.



İlk gelen sonuçlara göre, Malatya'da dikkat çeken bir yarış söz konusu. Yarışı ilk 2 sırada götüren iki partinin oy oranları oldukça yakın. Yine, 'taşımalı seçmen' tartışmalarının yoğun olduğu Iğdır'da bir partinin önde olduğu görülüyor.

HATAY'DA ÇARPICI SONUÇLAR

Benzer bir yarış Hatay'da da yaşanıyor. Adayı en çok tartışılan il olan Hatay'da, birinci sıradaki parti ile ikinci sıradaki parti arasında dikkat çeken bir fark görünüyor. İlk gelen sonuçlar, Bursa ve Giresun'da da dikkat çeken bir tablo ortaya çıkmaya başladı.

2019 seçimlerinde belediye dağılımının iller bazındaki haritası AKP ağırlık turuncu renkteydi . 

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