İmamoğlu'ndan İlk Açıklama: Yüzde 40'a Gidiyoruz

"Kıymetli basın mensupları, bizi izleyen çok değerli vatandaşlarımız, bizi takip eden sandık görevlileri ve farklı siyasi partiler tarafından görevlendirilmiş sandık sorumluları hepinizi selamlıyorum. Öncelikle tüm vatandaşlarımızın orucunun kabul olmasını dilerim. Sizleri İstanbul'dan Değerli başkanımız Özgür Çelik ile selamlıyoruz

Şu an itibari ile yüzde 40 doğru giden oranda bir veriye sahibiz, elde ettiğimiz verilere göre söyleyebilirim ki vatandaşımızın bize olan inancı iyi verilerle karşılığını göstermiş durumda.









İl başkanlığımızda çok güçlü bir ekibimiz var, şu an görmüş olduğumuz fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun etmekte. Ancak hiçbir seçim bitmeden sonuçlanmaz







