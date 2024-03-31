Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan İlk Açıklama: Yüzde 40'a Gidiyoruz /31 Mart 2024 20:05

İmamoğlu'ndan İlk Açıklama: Yüzde 40'a Gidiyoruz

Sandıklar açıldıkça İstanbul'da AKP'nin beklediğini bulamadığı ortaya çıkıyor. Ekrem İmamoğlu, sadece CHP'nin adayı olmasına karşın Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'u açık farkla geride bırakıyor. İmamoğlu seçim sonuçlarını izlediği CHP İl Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenledi

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"Kıymetli basın mensupları, bizi izleyen çok değerli vatandaşlarımız, bizi takip eden sandık görevlileri ve farklı siyasi partiler tarafından görevlendirilmiş sandık sorumluları hepinizi selamlıyorum. Öncelikle tüm vatandaşlarımızın orucunun kabul olmasını dilerim. Sizleri İstanbul'dan Değerli başkanımız Özgür Çelik ile selamlıyoruz
Şu an itibari ile yüzde 40 doğru giden oranda bir veriye sahibiz, elde ettiğimiz verilere göre söyleyebilirim ki vatandaşımızın bize olan inancı iyi verilerle karşılığını göstermiş durumda.


İl başkanlığımızda çok güçlü bir ekibimiz var, şu an görmüş olduğumuz fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun etmekte. Ancak hiçbir seçim bitmeden sonuçlanmaz


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