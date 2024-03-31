AKP'de büyük çöküş: Türkiye genelinde şimdilik İkinci parti

Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Saat 17:00 itibariyle oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy sayımına geçildi. Şimdi milyonlarca vatandaş seçim sonuçlarını takip ediyor. Peki, Türkiye geneli seçim sonuçları son durum ne? Hangi parti seçimi önde götürüyor. İşte seçim sonuçları ile ilgili son durum...





2024 yerel seçimleri Türkiye geneli saat 20:20 itibariyle son durum şu şekilde;





CHP: %39,15





AK PARTİ: %37,7