Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de büyük çöküş: Türkiye genelinde şimdilik İkinci parti /31 Mart 2024 20:40

AKP'de büyük çöküş: Türkiye genelinde şimdilik İkinci parti

Türkiye, yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. İşte, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin il il, ilçe ilçe belediye başkanlığı sayısı kadar Türkiye geneli oy oranları da büyük önem kazanıyor . AKP tarihinde ilk defa ikinci parti konumuna düşmüş durumda

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Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Saat 17:00 itibariyle oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy sayımına geçildi. Şimdi milyonlarca vatandaş seçim sonuçlarını takip ediyor. Peki, Türkiye geneli seçim sonuçları son durum ne? Hangi parti seçimi önde götürüyor. İşte seçim sonuçları ile ilgili son durum...

2024 yerel seçimleri Türkiye geneli saat 20:20 itibariyle son durum şu şekilde;

CHP: %39,15

AK PARTİ: %37,7
DEM PARTİ: %5,49

YENİDEN REFAH: %4,46

DİĞER: %3,58
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