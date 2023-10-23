Samanyolu Haber /Sağlık / Türkiye uyuz oldu! Salgın yayılıyor /23 Ekim 2023 08:51

Türkiye uyuz oldu! Salgın yayılıyor

Türkiye'deki uyuz vakaları son günlerde artış gösteriyor. Şiddetli kaşıntıyla ortaya çıkan uyuz ilerleyen zamanda vücutta yaraların oluşmasına neden oluyor. Uyuz paraziti taşıyan insanlarla temas etmek ise hastalığın çok hızla bulaşmasına neden oluyor..

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Uzmanlar, 6 Şubat depremlerinin ardından ise uyuz salgınlarının arttığını belirtiyor. Öte yandan uyuz hastalığı günümüzde bildirilmesi gereken hastalık statüsünden çıkarıldığı için uzmanlar tarafından vaka sayıları hakkında net bilgi vermenin mümkün olmadığı vurgulanıyor. Uzmanlar koltuk altı, el, parmak aralarında oluşan şiddetli kaşıntıların uyuz ihtimalini taşıdığını belirterek insanların birbirleriyle yakın temastan kaçınması gerektiğini söylüyor.

Uyuz vakalarına ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan, bir kişiyle doğrudan temas etmenin cinsel ilişki veya kişisel eşyalarını paylaşmanın uyuzun yayılmasına neden olabileceğini belirtti.

‘EŞYALARI TEMİZLEYİN’

Başkan ayrıca uyuz olan kişinin tedavinin yanı sıra enfekte olan eşyalarını da parazitten arındırması gerektiğini vurguladı.

Uyuz enfeksiyonunun yayılmasını önlemek için hijyenik önlemler alınması gerektiğinin altını çizen Başkan, “En başta kişisel eşyaların paylaşılmaması ve uyuzlu kişiyle yakın temasın sınırlanması önerilir. Giysiler ve yatak takımları düzenli olarak yıkanmalı. Yatılı ev ziyaretleri hatta tatil gezileri sonrasında yeni vakalara rastlamak mümkün oluyor” diye konuştu.

Uyuzun aile içinde hızla yayılabilen bir enfeksiyon olduğuna dikkat çeken Başkan, uyuz şüphesi olduğunda mutlaka bir dermatoloğa başvurulması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan, uyuzun deride göstereceği belirtilerini ise “Özellikle geceleri artan kaşıntı, kızarıklık ve döküntü, alerjik reaksiyonlar” olarak anlattı.
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