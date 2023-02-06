Türkiye ve Suriye depremi Rus basınında

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Rus basınında Türkiye’nin Güney Doğu bölgesinde ve Suriye’nin kuzeyinde meydana gelen deprem anlık haberler olarak geçiyor.







TASS haber ajansı, Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 284'e yükseldi şeklinde verdi. Yetkililer, 2.300'den fazla kişinin yaralandığını ve 1.700'den fazla evin çöktüğünü söylüyor.





Habere göre Türkiye'nin güneydoğusundaki Hatay ilindeki havalimanının tek pistini parçaladı. Pist kullanılamaz hale dönüştü.





Suriye'nin kuzeybatısında meydana gelen deprem, Rus hava üssünün ve diğer askeri tesisleri olumsuz etkilemedi. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus üslerinin her zamanki gibi hizmet verdiğini söyledi.





Rus kaynaklar, Suriye'de en az 237 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı. Halep, İdlib, Lazkiye ve Hama vilayetlerinde onlarca kişi yıkılan binaların enkazı altında kaldı. Enkazdan çıkarılmayı başaran yaralı sayısı 400'e ulaştı. Fırtınalı havada ve şiddetli yağmurda kurtarma çalışması devam ediyor.