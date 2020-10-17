Türkiye'de Cumartesi tablosu: 1723 hasta, 71 can kaybı

Toplam vaka sayısının kamuoyuyla paylaşılmadığı Türkiye'de bu verinin sadece Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılacağını açıklamış olan Koca, sosyal medya mesajında "Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şu an en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız" dedi.







Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük veriler şöyle:







Bugünkü test sayısı: 112.131

Bugünkü ölüm sayısı: 71

Bugünkü iyileşen hasta sayısı: 1.401

Toplam hasta sayısı: 345.678

Toplam ölüm sayısı: 9.224

Toplam ağır hasta sayısı: 1.428

Toplam iyileşen hasta sayısı: 302.499



