Türkiye'de Cumartesi tablosu: 1723 hasta, 71 can kaybı

Toplam vaka sayısının kamuoyuyla paylaşılmadığı Türkiye'de bu verinin sadece Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılacağını açıklamış olan Koca, sosyal medya mesajında "Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şu an en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız" dedi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük veriler şöyle:
Bugünkü test sayısı: 112.131
Bugünkü ölüm sayısı: 71
Bugünkü iyileşen hasta sayısı: 1.401
Toplam hasta sayısı: 345.678
Toplam ölüm sayısı: 9.224
Toplam ağır hasta sayısı: 1.428
Toplam iyileşen hasta sayısı: 302.499