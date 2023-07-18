Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'de gazlı içecekler bile lüks oldu! /18 Temmuz 2023 08:24

Türkiye'de gazlı içecekler bile lüks oldu!

KDV oranları artışı sonrası kola ve gazlı içeceklere de zam geldi. Alınan bilgiye göre 2.5 litre kolanın fiyatı 43 liraya yükseldi.

SHABER3.COM

KDV oranları artışı sonrası kola ve gazlı içeceklere de zam geldi. Alınan bilgiye göre 2.5 litre kolanın fiyatı 43 liraya yükseldi.

KDV oranlarında yapılan değişiklik hemen hemen bütün ürünlere zam olarak yansımaya devam ediyor. Yapılan oran değişikliği sonrası kola ve gazlı içecek fiyatları da zamlandı. Alınan bilgiye göre 2.5 litrelik kolanın fiyatı 43 lira oldu.

İşte söz konusu ürünlerin zamlı listesi:

2.5 litrelik kola: 43 TL
2.5 litrelik meyveli gazoz: 43 TL
2.5 litrelik gazoz: 41,50 TL

1.75 litrelik kola ve meyveli gazoz: 32 TL
1 litrelik kola, meyveli gazoz ve gazoz: 25 TL
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