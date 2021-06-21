Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'de gübre fiyatı bir yılda %41 arttı /21 Haziran 2021 12:52

Türkiye'de gübre fiyatı bir yılda %41 arttı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, gübredeki fiyat artışı bir yılda yüzde 41,78'e ulaştı. Tarımsal girdi fiyat endeksindeki ortalama yıllık artış ise yüzde 22,15 olarak duyuruldu.

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TÜİK, çiftçilerin girdi maliyetlerini gösteren tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) verilerini yayımladı. Tarım-ÜFE, 2021 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,55, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,15 artış gösterdi.

Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,69, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,85 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 21,89, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 23,72 artış gösterdi.

En fazla artış gübrede

TÜİK verilerine göre, yıllık en fazla artış yüzde 41,78 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda oldu. Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 36,54 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 32,68 ile bina bakım masrafları oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla yüzde 5,85 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 11,09 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 16,10 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

Alt gruplar itibariyle, bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 4,29 ile makine bakım masrafları ve yüzde 4,19 ile çiftlik binaları oldu. Buna karşılık, aylık en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 0,83 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 0,84 ile malzemeler oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 0,94 ile enerji ve yağlar oldu.
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