Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki günlük vaka sayısı 14 bini aştı /25 Temmuz 2021 19:58

Türkiye'deki günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

 Son 24 saatte, 14 bin 230 yeni vaka tespit edildi. Covid-19 nedeniyle bugün 55 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 5 bin 211 kişi sağlığına kavuştu.

KOCA: SEVDİKLERİNİZİ DÜŞÜNÜN

Güncel tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun.” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler ise şöyle:

Birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 63.61, ikinci doz ortalaması yüzde 36.80, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 66 milyon 142 bin 804 oldu.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir, Tekirdağ.

En düşük aşılama oranına sahip iller; Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Iğdır.

Türkiye'nin 25 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:


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