Türkiye'nin Viyana Büyükelçisinden 'ölçülü kutlama' çağrısı: Gürültüye gerek yok

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, A Milli Takımın EURO 2024'te Hollanda'yı eleyerek yarı finale yükselmesi halinde Avusturya'da yaşayan Türklere 'ölçülü kutlama yapmaları' çağrısında bulundu.



Reuters'ın haberine göre dün Türkiye'den gazetecilerle bir araya gelen Ceyhun, "Hollanda maçını kazandığımızda Avusturyalı komşularımızı ve dostlarımızı kornalarla, gereksiz gürültü ve kargaşayla rahatsız etmemize gerek olmadığına inanıyorum. Daha sessiz ve sakin bir şekilde kutlayabiliriz" dedi.



Ceyhun, "Siz vatandaşlarımın, Türkiye kökenli tüm Avusturyalıların, ılımlı olacağınızdan en ufak bir şüphem yok" diye konuştu.



Maçı Türkiye'nin kazanacağı tahmininde de bulunan Ceyhan, "Avusturyalı dostlarımız Hollanda'yı yendi (ama) Avusturyalı dostlarımızla oynadığımız maçı da biz kazandık. Şimdi Hollanda'ya karşı oynuyoruz, 'Neden 3-2 kazanmayalım ki?' diye soruyorum" ifadelerini kullandı.