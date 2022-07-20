Samanyolu Haber /Gündem / Twitter-Musk davasının görüleceği tarih belli oldu /20 Temmuz 2022 08:20

Twitter-Musk davasının görüleceği tarih belli oldu

Twitter'ı satın almaktan vazgeçen Elon Musk'a şirketin açtığı davanın tarihi kesinleşti. Davanın Ekim ayında görülmesi kararlaştırıldı.

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Twitter'ın Elon Musk'a karşı açtığı davada ilk duruşma, Delaware Eyaleti'ndeki Chancery Mahkemesinde yapıldı. Duruşmada, Twitter, halka açık bir şirket olarak geleceğine yönelik belirsizlikten zarar görebileceğini savunarak davanın eylülde görülmeye başlamasını istedi. Musk'ın avukatları ise bu tarihin şubat veya sonrasına ertelenmesini talep etti.

Hakim Kathaleen St. Jude McCormick, davanın bir an önce çözülmesi gerektiğini belirterek, ekim ayında görülmeye başlanmasına karar verdi.

Musk'ın anlaşmayı feshettiği 8 Temmuz'da bildirilmişti
Twitter, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshettiği için Elon Musk'a geçen hafta dava açmıştı.
Musk'ın, sosyal medya şirketi Twitter'ı satın alma anlaşmasını birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek feshettiği 8 Temmuz'da bildirilmişti.

Musk'ın avukatları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişti.
Twitter'ın avukatı William Savitt tarafından Musk'ın avukatı Mike Ringler'e gönderilen mektupta ise Musk'ın anlaşmayı feshinin "geçersiz ve haksız" olduğu, bunun anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin reddedildiği anlamına geldiği ifade edilmişti.
Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshetmesi sonrası Twitter'ın hisse değeri, nisanda yapılan hisse başına 54,2 dolarlık teklifin altına inmişti.

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