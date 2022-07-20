Samanyolu Haber /Teknoloji / Netflix üç ayda ne kadar abone kaybetti? /20 Temmuz 2022 08:24

Netflix üç ayda ne kadar abone kaybetti?

Netflix ikinci çeyrekte yaklaşık 970 bin abone kaybetti. Bu rakam, Netflix'in öngördüğü 2 milyondan çok daha az bir kayıp. Şimdi şirket üçüncü çeyrekte yeniden büyümeye geçeceğini tahmin ediyor...

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Netflix hisseleri, şirketin ikinci çeyrekte beklenenden daha az abone kaybettiğini açıklamasının ardından %8 yükseldi. Gelecekteki büyüme endişeleriyle bu yıl kabaca %67 düşen Netflix hisseleri, sonuçlardan olumlu etkilenmiş görünüyor.

Şirket ayrıca, 2023'ün başlarında daha düşük maliyetli, reklam destekli modelini ortaya çıkarmayı hedeflediğini duyurdu. Bu açıklama Netflix’in Microsoft’u reklam destekli teklifte ortak olarak seçmesinin hemen ardından geliyor.

Netflix, geçtiğimiz çeyrekte yaptığı açıklamada nisan-haziran döneminde yaklaşık 2 milyon abone kaybetmeyi öngördüğünü duyurmuştu. Ancak 30 Haziran’da sona eren üç aylık dönemde 970.000 civarında abone kaybetti.

1 MİLYON YENİ ABONE BEKLENİYOR

Şirket, hissedarlarına, yılın ilk yarısında görülen bazı kayıpları tersine çevirmeyi beklediğini duyurdu. Netflix, üçüncü çeyrekte yaklaşık 1 milyon yeni abone eklemeyi bekliyor.

Netflix ayrıca ücretli paylaşım planı için henüz erken bir aşamada olunduğunu belirtti. Netflix, daha önce aboneliklerini evlerinin dışında yaşayan aile üyeleri veya arkadaşlarıyla paylaşmak için bazı üyelerden ücret alınması üzerine çalıştığını duyurmuştu. Şirket, Latin Amerika’daki testler kapsamında 2023'te daha geniş bir sunum sağlayabilecek iki farklı yaklaşımı incelediğini duyurdu.

STRANGER THINGS ETKİSİ Mİ?

Netflix'in 2. çeyrekte 2 milyondan çok daha az abone kaybı yaşayacağını tahmin edenler popüler dizi Stranger Things'i işaret etmişti.
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