Samanyolu Haber /Gündem / Uçak biletleri de uçuşa geçti: Yüzde 45 zam /09 Ağustos 2023 16:56

Uçak biletleri de uçuşa geçti: Yüzde 45 zam

Yurt içi uçuşlarda tavan fiyat uçağın yüzde 85'i için 1.650 TL'ye; yüzde 15'i için 2 bin 500 TL'ye yükseltildi. Kararın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan toplantı sonucu alındığını belirtildi.

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Yurt içi biletlerde tavan fiyatlarda artış yapıldı. Yurt içi uçuşlarda uçağın yüzde 85'ine tekabül eden biletler azami 1.650 TL'ye satılabilecek, geri kalan yüzde 15'lik koltuklarda tavan fiyat 2 bin 500 TL olacak.

Eski fiyata göre uçak bileti fiyatlarına yaklaşık yüzde 45 zam gelmiş oldu.

Bloomberg HT'ye konuşan kaynaklar kararın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan toplantı sonucu alındığını belirtti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak 2013 yılında iç hatlarda tek yönde tavan ücret 299 TL olarak belirlenmişti.

Tavan ücret 2014 yılında 309 TL’ye, 2017 yılından ise 352 TL olarak belirlenmiş ve 2019 yılının Ekim ayına kadar aynı ücret tarifesi devam etmişti. Tavan ücreti 2021 yılı sonunda ise 499 liraydı. İç hat business sınıfında ve dış hat bilet fiyatlarında ise tavan ücret uygulaması bulunmuyor. 2022 başında 599 lira olan tavan fiyat daha sonra 1.150 liraya revize edilmişti. 
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