Samanyolu Haber /Dünya / Silah tüccarı duyurdu: Bir AB ülkesi Ukrayna için 49 adet ikinci el Leopard tankı aldı /09 Ağustos 2023 17:17

Silah tüccarı duyurdu: Bir AB ülkesi Ukrayna için 49 adet ikinci el Leopard tankı aldı

Daha önce adı Belçika hükümetine Leopard tankı satacağı iddiasıyla gündeme gelen silah tüccarı Freddy Versluys, 49 adet Leopard 1 tankını Ukrayna'ya göndermek üzere bir AB ülkesine sattığını duyurdu. Alıcının Alman Rheinmetall olduğu iddia edildi.

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Özel savunma şirketi OIP Land Systems'in CEO'su Freddy Versluys, bir Avrupa Birliği ülkesine 49 adet ikinci el Leopard 1 tankı sattıklarını açıkladı. Versluys, tankların ne kadara ve hangi ülkeye satıldığını 'gizlilik anlaşması' uyarınca açıklamayacağını söyledi. OIP CEO'su ayrıca, önceden Belçika ordusuna ait tankların Ukrayna'da kullanıma girmesinin altı ayı bulabileceğini söyledi.

'ALICI ALMAN RHEINMETALL' İDDİASI
Artı Gerçek'te yer alan habere göre anlaşma hakkında doğrudan bilgi sahibi olan bir kaynak, tankların 'büyük bir Alman savunma şirketi' tarafından satın alındığını söyledi. Alman Handelsblatt gazetesi ise salı akşamı yayımladığı haberinde "Alıcının silah üreticisi Rheinmetall olduğunu ve tankların çoğunu Ukrayna'ya ihraç etmek üzere hazırlamayı planladığını" yazdı.

'REVİZYONDAN GEÇİRİLMEK ÜZERE FABRİKAYA NAKLEDİLDİLER'
Versluys, dün LinkedIn'de bir şişe Ukrayna votkasının yanında tankların resmiyle birlikte yaptığı paylaşımda, "Şirketimizden ayrılmaları, adil bir piyasa fiyatı istediğimizi ve birilerinin onları almaktan çok mutlu olduğunu kanıtlıyor" dedi. Daha önce Belçika ordusu için dokuz yıl çalışmış olan Versluys, tankların şimdi büyük bir revizyondan geçirilmek üzere bir fabrikaya nakledildiğini söyledi.

DAHA ÖNCE DE İNGİLTERE'YE HAFİF ZIRHLI ARAÇ SATMIŞTI
Alman yapımı Leoparların satışı daha önce Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder'in tankları satın almayı düşündüklerini söylemesiyle gündeme gelmişti. Dedonder'in, "Firmayı satıştan 'büyük bir kâr' elde etmeye çalışmakla suçlaması" bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Versluys ise o dönemde Belçika hükümetinin kendisiyle temasa geçtiğini yalanlamıştı. Versluys daha önce İngiltere'ye 46 adet M113 hafif zırhlı araç satmış, İngiltere de bunları askeri yardım paketinin parçası olarak Ukrayna'ya transfer etmişti.
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