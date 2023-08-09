Süleyman Soylu için 'Ankara' iddiası!

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un İstanbul, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin’in Ankara, genel başkan yardımcısı Hamza Dağ’ın İzmir’den “belediye başkan adayı olmak istediği” ileri sürülüyor.







AKP içinde Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olmak isteyenler arasında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok gibi isimlerin de olduğuna işaret ediliyor.







AKP, İZMİR’DE KİMİ ADAY GÖSTERECEK?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerde hedefinin “CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanlığı olduğunu” açıklamıştı. AKP, “CHP’nin kalesi” olarak da bilinen İzmir için bu kez “her kesimden oy alabilecek bir aday üzerinde çalıştığı” belirtilmişti. AKP’nin eski Türkiye İhracatçılar Meclisi başkanvekili ve eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener’i “aday göstermek istediği” de iddia edilmişti. Ancak AKP’de “3 dönem kuralı” nedeniyle yeniden milletvekili olamayan genel başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın da “İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı olmak istediği” ileri sürülüyor.

