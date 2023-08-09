Suudi prenses, AKP'li Başkan ve TOGG... Dikkat çeken kaza!

Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kenti ziyaret eden Suudi Arabistan Prensesi'ni TOGG marka makam aracıyla gezdirirken kaza yaptı.







Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün geçtiğimiz günlerde kente gelen Suudi Arabistan Prensesi Lamia Bint Majid Al Sauda’yı TOGG marka aracıyla gezdirirken kaza yaptığı ortaya çıktı.







Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre kaza Azerbaycan Bulvarı'nda meydana geldi. Kahramanmaraş'ın plaka numarası, şehrin adını oluşturan iki kelimenin baş harfleri olan K ve M ile kentin düşman işgalinden kurtuluşu olan 12 Şubat'ı simgeleyen rakamların yer aldığı ’46 KM 012' plakalı makam otomobili, plakası öğrenilemeyen bir otomobil ile çarpıştı.







Diğer otomobildeki kişilerin hafif yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, daha sonra tekrar açıldı.

