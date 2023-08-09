Herkes 9 soruluk testi konuşuyor: 4 madde sizde varsa haliniz harap

Bağımsız araştırmacılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu'nun kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy sabah notları olarak ekonomik bir test paylaştı.







Paylaştığı testte yurttaşların verdiği yanıtlara göre maddi durumu belirlendiğini belirtiyor.





İşte Ulusoy'un o soruları...













Kendinizi test edin!







1. İpotek, kira ödemeleri, faturalar, diğer borçlar

2. İki hafta evden uzakta tatil

3. İki günde bir et, tavuk, balık yemek

4. Beklenmeyen finansal giderler





5. Bir telefon satınalma

6. Bir TV satınalma

7. Bir çamaşır makinası satın alma





8. Bir araba satın alma

9. Evi yeterince sıcak tutarak ısınma





Bunların en az 3'ünü karşılayamıyorsanız maddi açıdan yoksunsunuz denir.

En az dördü içinse, ciddi yoksun sınıfına girersiniz. "





Temmuz Enflasyonu Fırladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 47,83 olduğunu açıkladı.





Temmuz'da enflasyon aylık bazda yüzde 9,49 arttı. Böylelikle aylık enflasyon Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu.







Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup) ise aylık enflasyonu yüzde 13,18, yıllık enflasyonu ise yüzde 122,88 olarak hesapladı.