Ukrayna, Almanya'dan ilk hava savunma sistemini teslim aldı





Ukrayna savaşı nedeniyle artan talebe yetişemeyen Avrupalı savunma sanayi şirketleri Avrupa Birliği'nden silah alımlarını koordine etmede yardımcı olmasını istedi.

Spiegel Dergisinin haberine göre Almanya'nın söz verdiği 4 set hava savunma sisteminden ilki Ukrayna'ya ulaştı.Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan henüz bir onay gelmedi fakat Rusya'nın başta Kiev olmak üzere Ukrayna şehirlerini hedef alan füze saldırısı sonrası Alman Savunma Bakanlığı hava savunma sistemlerinin bir kaç gün içerisinde gönderileceğini açıklamıştı.Alman Savunma Bakanı Christine Lambrecht bu saldırının hava savunma sistemlerine duyulan ihtiyacın aciliyetini gösterdiğini belirtti.IRIS-T füzelerinin üreticisi Diehl Defence yerden fırlatılan güdümlü IRIS-T füzelerinin 40 kilometre uzaklıkta ve 15 kilometre yükseklikteki hedefleri vurma kapasitesi olduğunu açıkladı. Bu, Ukrayna'daki kritik bölgelerde kısa ve orta menzilli koruma sağlayabileceği anlamına geliyor.Brüksel'deki NATO savunma bakanları toplantısı öncesi bir araya gelen savunma sanayi şirketlerinin yöneticileri, Avrupa'daki uzun barış dönemi nedeniyle planlamalarını giderek azalan savunma harcamalarına göre yaptıklarını, bu nedenle Ukrayna savaşından sonra artan talebe hazırlıksız yakalandıklarını belirtti.NATO Genel Sekreter Jens Stoltenberg de şirketler ve müttefiklerle üretim kapasitesini artırmak için neler yapılabileceğiyle alakalı diyalog başlattıklarını belirtti. Stoltenberg Ukrayna'ya uzun soluklu destek sağlayabilmek için savunma bakanları toplantısında da envanterlerin artırılması yönünde karar alınacağını belirtti.