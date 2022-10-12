Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna, Almanya'dan ilk hava savunma sistemini teslim aldı /12 Ekim 2022 09:08

Ukrayna, Almanya'dan ilk hava savunma sistemini teslim aldı

Ukrayna'nın Alman yapımı IRIS-T hava savunma sistemlerinin ilkini teslim aldığı bildirilirken Avrupalı silah üreticileri yükselen talebe yetişmekte zorlanıyor.

SHABER3.COM

Spiegel Dergisinin haberine göre Almanya'nın söz verdiği 4 set hava savunma sisteminden ilki Ukrayna'ya ulaştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan henüz bir onay gelmedi fakat Rusya'nın başta Kiev olmak üzere Ukrayna şehirlerini hedef alan füze saldırısı sonrası Alman Savunma Bakanlığı hava savunma sistemlerinin bir kaç gün içerisinde gönderileceğini açıklamıştı.

Alman Savunma Bakanı Christine Lambrecht bu saldırının hava savunma sistemlerine duyulan ihtiyacın aciliyetini gösterdiğini belirtti.

IRIS-T füzelerinin üreticisi Diehl Defence yerden fırlatılan güdümlü IRIS-T füzelerinin 40 kilometre uzaklıkta ve 15 kilometre yükseklikteki hedefleri vurma kapasitesi olduğunu açıkladı. Bu, Ukrayna'daki kritik bölgelerde kısa ve orta menzilli koruma sağlayabileceği anlamına geliyor.

Avrupalı savunma sanayi şirketleri talebe yetişemiyor

Ukrayna savaşı nedeniyle artan talebe yetişemeyen Avrupalı savunma sanayi şirketleri Avrupa Birliği'nden silah alımlarını koordine etmede yardımcı olmasını istedi.

Brüksel'deki NATO savunma bakanları toplantısı öncesi bir araya gelen savunma sanayi şirketlerinin yöneticileri, Avrupa'daki uzun barış dönemi nedeniyle planlamalarını giderek azalan savunma harcamalarına göre yaptıklarını, bu nedenle Ukrayna savaşından sonra artan talebe hazırlıksız yakalandıklarını belirtti.

NATO Genel Sekreter Jens Stoltenberg de şirketler ve müttefiklerle üretim kapasitesini artırmak için neler yapılabileceğiyle alakalı diyalog başlattıklarını belirtti. Stoltenberg Ukrayna'ya uzun soluklu destek sağlayabilmek için savunma bakanları toplantısında da envanterlerin artırılması yönünde karar alınacağını belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukrayna, Almanya'dan ilk hava savunma sistemini teslim aldı Sonraki Haber >>

Göktaşı Japonya'da geceyi aydınlattı!

Göktaşı Japonya'da geceyi aydınlattı!

Çömez: Erdoğan yalan söylüyor, parti kurulmadan önce de ABD'ye gitti

Çömez: Erdoğan yalan söylüyor, parti kurulmadan önce de ABD'ye gitti

Soylu skandalı böyle geçiştirdi: Canım benim!...

Soylu skandalı böyle geçiştirdi: Canım benim!...

Bahçeli Soylu'dan desteğini çekti

Bahçeli Soylu'dan desteğini çekti

Kiev'den dehşet veren

Kiev'den dehşet veren

Hakan Atilla’dan 'Reza Zarrab' açıklaması

Hakan Atilla’dan 'Reza Zarrab' açıklaması

Suriyeliler parasız aldıkları bebek mamalarını, at çiftliklerine mi satıyor?

Suriyeliler parasız aldıkları bebek mamalarını, at çiftliklerine mi satıyor?

Robot Cassie, 100 metre koşusunda rekor kırdı

Robot Cassie, 100 metre koşusunda rekor kırdı

Kiev'de ard arda 3 büyük patlama

Kiev'de ard arda 3 büyük patlama

İran Devlet Televizyonu hacklendi

İran Devlet Televizyonu hacklendi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:23:18