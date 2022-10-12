"Ukrayna nüfusunun üçte biri ülkeyi terk etti"

Moskova yönetiminin Ukrayna'daki askeri saldırıları sürerken, Ukrayna ile ilgili yeni bir rapor açıklandı.





Buna göre savaşın başlamasından bu yana ülke nüfusunun 3'te 1'inin ülkeyi terk etmek durumunda kaldığı aktarıldı.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna’da, Rusya’nın saldırılarının başlamasından bu yana nüfusun üçte birinin ülkeyi terk ettiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna’da, Rusya’nın saldırılarının başlamasından bu yana nüfusun üçte birinin ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

BM insan hakları uzmanlarının ortak yazılı açıklamasında, 24 Şubat’ta başlayan işgalden bu yana Ukraynalı mültecilerin durumu değerlendirildi.Açıklamada, Ukrayna nüfusunun üçte birinin savaşın başlamasından sonra ülkeyi terk ettiği vurgulanarak çok sayıda kadın, çocuk, yaşlı ve engelli mültecinin son derece korunaksız halde bulunduğu bildirildi.Mülteciler ve ailelerini korumanın uluslararası hukukun gereği olduğu ve çocukların korunmasına özel ihtimam gösterilmesi gerektiği kaydedildi.