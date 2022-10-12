Samanyolu Haber /Dünya / "Ukrayna nüfusunun üçte biri ülkeyi terk etti" /12 Ekim 2022 01:25

"Ukrayna nüfusunun üçte biri ülkeyi terk etti"

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırılar sonrasında ülke nüfusunun 3'te 1'inin ülkeyi terk etmek durumunda kaldığı aktarıldı.

SHABER3.COM

Moskova yönetiminin Ukrayna'daki askeri saldırıları sürerken, Ukrayna ile ilgili yeni bir rapor açıklandı.

Buna göre savaşın başlamasından bu yana  ülke nüfusunun 3'te 1'inin ülkeyi terk etmek durumunda kaldığı aktarıldı.

diken.com.tr'de yer alan habere göre Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna’da, Rusya’nın saldırılarının başlamasından bu yana nüfusun üçte birinin ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

BM insan hakları uzmanlarının ortak yazılı açıklamasında, 24 Şubat’ta başlayan işgalden bu yana Ukraynalı mültecilerin durumu değerlendirildi.

Açıklamada, Ukrayna nüfusunun üçte birinin savaşın başlamasından sonra ülkeyi terk ettiği vurgulanarak çok sayıda kadın, çocuk, yaşlı ve engelli mültecinin son derece korunaksız halde bulunduğu bildirildi.

Mülteciler ve ailelerini korumanın uluslararası hukukun gereği olduğu ve çocukların korunmasına özel ihtimam gösterilmesi gerektiği kaydedildi.
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