"Ukrayna Almanya'dan silah istedi"

Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre Ukrayna'nın Berlin Büyükelçiliği Almanya Dışişleri Bakanlığı'na bir mektup göndererek, Rusya ile gerilen ilişkiler ve olası Rus işgali karşısında savunma amacıyla silah sevkiyatı talebinde bulundu.



Gazete, Ukrayna'nın Almanya'dan orta menzilli ve taşınabilir uçaksavar füze sistemleri, insansız hava araçlarını etkisiz hale getirecek savunma mekanizmaları (Anti-Drone), elektronik izleme gereçleri ve gece görüş cihazları talep ettiğini yazdı. Mektupta, Almanya'dan talep edilen araç ve gereçlerin savunma amaçlı silah sistemleri olduğuna da vurgu yapıldığı belirtildi.



Haberde, Ukrayna Büyükelçiliği'nin "Son derece gergin güvenlik politikası durumu ve Rus saldırganlığı tehdidi" gerekçesiyle Almanya'dan silah sevkiyatı konusundaki isteklerini mümkün olan en kısa sürede ele almasını talep ettiği belirtildi.



Federal Hükümet, diğer NATO ortaklarının aksine, bu tür silah sevkiyatlarına karşı çıkıyor. Almanya Ukrayna'ya şimdiye kadar sadece 5 bin güvenlik kaskı sözü verdi.



Ukrayna krizinin barışçıl çözümü için Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock gelecek hafta, Başbakan Olaf Scholz da ertesi hafta Ukrayna'ya gidecek. Scholz önümüzdeki hafta başında ABD'de temaslarda bulunacak.



