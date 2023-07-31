Ukrayna, BAYKAR ile İHA onarımı ve bakımı için anlaşma imzaladı

Euronews'te yer alan habere göre Ukrayna, Rus güçlerine karşı mücadelesinde bir 'drone ordusu" oluşturmak için yerli üretimini artırmaya çalışıyor.



Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Genel Sekreter Kostiantin Vaşenko "Bir hizmet merkezinin oluşturulması, Ukrayna'nın savunma yeteneklerinin güçlendirilmesine önemli bir katkı sağlayacak ve zafere yakınlaşmamıza yardımcı olacaktır," ifadelerini kullandı.



10 bin İHA operatörü



Ukraynalı üreticiler yerli İHA üretimini hali hazırda keskin bir şekilde artırmış durumda. Bu üretimden sorumlu başbakan yardımcısı Mykhailo Fedorov geçen hafta yaptığı açıklamada, 10 binden fazla İHA operatörünün eğitildiğini söyledi.



Hem Ukrayna hem de Rus kuvvetleri, savaş sırasında keşif ve saldırı amacıyla büyük küçük, profesyonel veya amatör çok çeşitli İHA kullandı.



Ukrayna'nın Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamyşin, Baykar'ın Ukrayna'da Bayraktar İHA'ları üretmek için bir fabrika inşaatına başladığını bildirdi.



