Samanyolu Haber /Gündem / 86’lık felçli hasta sedyeyle cezaevine oradan hastaneye taşındı /31 Temmuz 2023 23:02

86’lık felçli hasta sedyeyle cezaevine oradan hastaneye taşındı

İki kez beyin kanaması ve kalp krizi geçiren felçli ve diyabet rahatsızlığı bulunan 86 yaşındaki Mustafa Said Türk, bugün sedyede cezaevine götürüldü. Sağlığı cezaevinde kalmaya elverişli olmayan Türk, cezaevine götürülmesinden kısa süre sonra hastaneye kaldırıldı.

SHABER3.COM

Bold Medya'da yer alan habere göre Gülen Hareketi'ne yönelik 15 Temmuz sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında yargılanan 86 yaşındaki Mustafa Said Türk’ün aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onaylandı.

Felçli oluşu, ilerleyen yaşı ve hastalıkları yüzünden Türk, avukatları aracılığıyla cezası için infaz erteleme talep etti.

Kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan Türk, iki kez beyin kanaması ve kalp krizi geçirdi. Felçli olan Türk aynı zamanda diyabet rahatsızlığı için de günde 4 insülin iğnesi kullanıyor.

Türk’ün avukatları infaz ertelemesi için 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Fakat infaz erteleme talebi reddedildi.

Aynı taleple bu kez 4. Ağır Ceza’nın kapısı çalındı. İtirazı değerlendiren heyet yine olumsuz karar verdi.

Türk, bugün sedye ile cezaevine götürüldü. Sağlığı cezaevinde kalmaya elverişli olmayan Türk, cezaevine götürülmesinden kısa süre sonra hastaneye kaldırıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 86’lık felçli hasta sedyeyle cezaevine oradan hastaneye... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:15:22