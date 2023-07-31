86’lık felçli hasta sedyeyle cezaevine oradan hastaneye taşındı

Bold Medya'da yer alan habere göre Gülen Hareketi'ne yönelik 15 Temmuz sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında yargılanan 86 yaşındaki Mustafa Said Türk’ün aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onaylandı.



Felçli oluşu, ilerleyen yaşı ve hastalıkları yüzünden Türk, avukatları aracılığıyla cezası için infaz erteleme talep etti.



Kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan Türk, iki kez beyin kanaması ve kalp krizi geçirdi. Felçli olan Türk aynı zamanda diyabet rahatsızlığı için de günde 4 insülin iğnesi kullanıyor.



Türk’ün avukatları infaz ertelemesi için 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Fakat infaz erteleme talebi reddedildi.



Aynı taleple bu kez 4. Ağır Ceza’nın kapısı çalındı. İtirazı değerlendiren heyet yine olumsuz karar verdi.



Türk, bugün sedye ile cezaevine götürüldü. Sağlığı cezaevinde kalmaya elverişli olmayan Türk, cezaevine götürülmesinden kısa süre sonra hastaneye kaldırıldı.