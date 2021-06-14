Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den NATO çıkışı





NATO Liderler Zirvesi sonrasında Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Zelenski, "NATO partnerlerimizin karşı karşıya olduğumuz risk ve zorluklar konusundaki anlayışını takdir ediyorum" dedi.





Zelenskiy, "NATO liderleri Ukrayna'nın ittifakın bir üyesi olacağını ve #MAP'in üyelik sürecinin önemli bir parçası olduğunu doğruladı. Ukrayna, Avrupa-Atlantik güvenliğinin sağlanmasında oynadığı rol konusunda hak ettiği takdiri görmeli" yazdı.





Rusya, eski bir Sovyet cumhuriyeti olan Ukrayna'nın NATO üyesi olmasına açıkça karşı duruyordu. Zelenskiy, Rusya'nın geçen aylarda doğu sınırına asker yığınağı yapmasının ardından NATO ülkelerine üyelik sürecinin hızlandırılması için yaptığı baskıyı artırmıştı.





ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çarşamba günü bir araya gelecek.