Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de normalleşme 4 hafta ertelendi /14 Haziran 2021 22:54

İngiltere'de normalleşme 4 hafta ertelendi

İngiltere'de koronavirüse karşı yoğun aşılama çalışmaları sonrasında 21 Haziran'da beklenen normalleşme tarihinin Hindistan varyantının yayılımı nedeniyle dört hafta ertelendiği ifade edildi.

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Britanya Başbakanı Boris Johnson, ülkenin normalleşme takvimi kapsamında 21 Haziran'da beklenen normalleşmenin dört hafta ertelendiğini açıkladı. 

Britanya'da ilk kez Hindistan'da tespit edilen Delta varyantı vakalarının artması ülkenin normalleşme takviminde erteleme yapılmasına neden oldu. 

Başbakan Boris Johnson, 21 Haziran'da beklenen normalleşme tarihinin dört hafta ertelendiğini duyurdu. 

Bilim insanları, Delta varyantının daha bulaşıcı olduğunu tespit etti. Varyantın daha tehlikeli olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor. 
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