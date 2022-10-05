Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna’da nükleer felaket hazırlığı: Halka iyot tableti dağıtılıyor /05 Ekim 2022 13:27

Ukrayna’da nükleer felaket hazırlığı: Halka iyot tableti dağıtılıyor

Rusya lideri Putin'in geçtiğimiz hafta yaptığı nükleer tehdidin ardından, Ukraynalı yetkililer, nükleer felakete hazırlık için halka iyot tabletleri dağıtmaya başladı.

SHABER3.COM

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 24 Şubat'tan bu yana devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz hafta, Ukrayna’da 4 bölgenin ilhakını duyurmuş, nükleer silah tehdidinin de her zaman bir opsiyon olarak masada durduğunu vurgulamıştı.

Putin’in bu açıklamalarına tüm dünyadan tepkiler yükselirken, nükleer felaket korkusu yetkilileri harekete geçirdi. Başkent Kiev’de olası bir Rus nükleer saldırısına hazırlık olarak tahliye merkezlerine potasyum iyot hapları dağıtılmaya başlandı.

Potasyum iyot hapları, nükleer radyasyona maruz kalmadan hemen önce veya hemen sonra alınırsa, tiroid bezi tarafından zararlı radyasyon emilimini engellemeye yardımcı olmasıyla biliniyor.

Kiev şehir konseyinden yapılan açıklamada, tahliyeye ihtiyaç duyulması halinde, hapların nükleer radyasyondan etkilenen bölge sakinlerine dağıtılacağı bildirildi.

Rus ordusunun son dönemde Ukrayna’da aldığı yenilgilerin, Putin’in Ukrayna’yı boyun eğdirmek için yıkıcı bir nükleer saldırıya başvuracağına dair korkular artırdığı belirtiliyor.

Avrupa Birliği, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Zaporijya Nükleer Santrali’ni ele geçirmesinin ardından olası bir nükleer felakete karşı Ukrayna’ya 5.5 milyon potasyum iyodür tableti gönderdiğini açıkladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukrayna’da nükleer felaket hazırlığı: Halka iyot... Sonraki Haber >>

İran, protestoların simgesi olan şarkıyı besteleyen sanatçıyı tutukladı

İran, protestoların simgesi olan şarkıyı besteleyen sanatçıyı tutukladı

Almanya nasıl birleşti?

Almanya nasıl birleşti?

6’lı Masa’dan 'birlik' videosu: bizkazanacağız

6’lı Masa’dan 'birlik' videosu: bizkazanacağız

[Harun Tokak] Hâkim Bey! Bizden Ne İstiyorsunuz?

[Harun Tokak] Hâkim Bey! Bizden Ne İstiyorsunuz?

"Çiğdem Mater'e özgürlük" mesajı

'Terör örgütleriyle kol kola giren bir iktidardan alacak dersimiz yok'

'Terör örgütleriyle kol kola giren bir iktidardan alacak dersimiz yok'

Elon Musk, insansı robot 'Optimus'u tanıttı

Elon Musk, insansı robot 'Optimus'u tanıttı

Cezaevindeki 8 aylık Bahar bebeğin dedesi ve anneannesi vicdanlara seslendi

Cezaevindeki 8 aylık Bahar bebeğin dedesi ve anneannesi vicdanlara seslendi

E-Devlet'te AKP sahtekarlığı

E-Devlet'te AKP sahtekarlığı

Nebati'nin 'epistemolojik' açıklaması alay konusu oldu

Nebati'nin 'epistemolojik' açıklaması alay konusu oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:45:21