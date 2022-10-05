Ukrayna’da nükleer felaket hazırlığı: Halka iyot tableti dağıtılıyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 24 Şubat'tan bu yana devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz hafta, Ukrayna’da 4 bölgenin ilhakını duyurmuş, nükleer silah tehdidinin de her zaman bir opsiyon olarak masada durduğunu vurgulamıştı.





Putin’in bu açıklamalarına tüm dünyadan tepkiler yükselirken, nükleer felaket korkusu yetkilileri harekete geçirdi. Başkent Kiev’de olası bir Rus nükleer saldırısına hazırlık olarak tahliye merkezlerine potasyum iyot hapları dağıtılmaya başlandı.





Potasyum iyot hapları, nükleer radyasyona maruz kalmadan hemen önce veya hemen sonra alınırsa, tiroid bezi tarafından zararlı radyasyon emilimini engellemeye yardımcı olmasıyla biliniyor.





Kiev şehir konseyinden yapılan açıklamada, tahliyeye ihtiyaç duyulması halinde, hapların nükleer radyasyondan etkilenen bölge sakinlerine dağıtılacağı bildirildi.





Rus ordusunun son dönemde Ukrayna’da aldığı yenilgilerin, Putin’in Ukrayna’yı boyun eğdirmek için yıkıcı bir nükleer saldırıya başvuracağına dair korkular artırdığı belirtiliyor.





Avrupa Birliği, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Zaporijya Nükleer Santrali’ni ele geçirmesinin ardından olası bir nükleer felakete karşı Ukrayna’ya 5.5 milyon potasyum iyodür tableti gönderdiğini açıkladı.