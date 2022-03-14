Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna-Rusya görüşmeleri yarın devam edecek /14 Mart 2022 20:54

Ukrayna-Rusya görüşmeleri yarın devam edecek

Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki ateşkes görüşmelerinin dördüncüsü video konferans yöntemiyle yapıldı. Görüşmelere ara verildiği ve yarın tekrar devam edileceği belirtildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin dördüncü turu, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Beş saati aşan görüşmelerin ardından, Ukrayna Devlet Başkanlığı danışmanı ve müzakere heyeti üyesi Mihail Podolyak yarın yeniden bir araya gelineceğini açıkladı.

Podolyak, alt çalışma gruplarının ek çalışmaları ve bazı konularda tanımların netleştirilmesi için müzakerelere yarına kadar teknik ara verildiğini belirtip "Müzakereler devam ediyor" dedi.

Görüşmeden gün içinde bir fotoğraf paylaşan Podolyak, "Taraflar aktif şekilde, belirlenen pozisyonlarını ifade ediyorlar. Zor olmakla birlikte iletişim kuruluyor. Anlaşmazlığın sebebi, iki farklı siyasi sistem" dedi. Podolyak, Ukrayna'da toplum içinde özgür bir diyalog olduğunu, Rusya'da ise toplumun ültimatomlarla bastırıldığını savundu.

Podolyak, müzakerelerin 4. turunda Rusya'dan ateşkes, birliklerin derhal geri çekilmesi ve güvenlik garantisi talep edeceklerini belirtmişti.
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