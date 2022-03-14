Süt üretiminde düşündüren rakam

süt işletmelerinin topladığı süt miktarı yıllık bazda yüzde 5.7 azalırken, süt üretimi yüzde 8.4 geriledi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından inek peyniri üretimi yüzde 11.5, yoğurt üretimi yüzde 9.7, içme sütü üretimi yüzde 8.4 ve toplanan inek sütü miktarı yüzde 5.7 azaldı.Bir önceki ay 799 bin 398 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ocak ayında yüzde 4.7 artarak 836 bin 959 ton oldu. Bir önceki ay 126 bin 633 ton olan içme sütü üretimi ocak ayında yüzde 4.8 artarak 132 bin 726 ton oldu.