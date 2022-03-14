Samanyolu Haber /Gündem / Süt üretiminde düşündüren rakam /14 Mart 2022 21:53

Süt üretiminde düşündüren rakam

Yüksek enflasyonla birlikte artan maliyetler üretimi de olumsuz etkilemeye devam ediyor. Buna göre süt işletmelerinin topladığı süt miktarı yıllık bazda yüzde 5.7 azalırken, süt üretimi yüzde 8.4 gerilediği belirtildi.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre süt işletmelerinin topladığı süt miktarı yıllık bazda yüzde 5.7 azalırken, süt üretimi yüzde 8.4 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından inek peyniri üretimi yüzde 11.5, yoğurt üretimi yüzde 9.7, içme sütü üretimi yüzde 8.4 ve toplanan inek sütü miktarı yüzde 5.7 azaldı.

Bir önceki ay 799 bin 398 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ocak ayında yüzde 4.7 artarak 836 bin 959 ton oldu. Bir önceki ay 126 bin 633 ton olan içme sütü üretimi ocak ayında yüzde 4.8 artarak 132 bin 726 ton oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Süt üretiminde düşündüren rakam Sonraki Haber >>

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Sağlık Çalışanları eylemde

Sağlık Çalışanları eylemde

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ben yoruldum hayat

Ben yoruldum hayat

Ayhan Çarkın itiraf etti

Ayhan Çarkın itiraf etti

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Damat Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy!

Damat Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy!

Rus işgalciler, Dnipro'yu bombardımana devam ediyor.

Rus işgalciler, Dnipro'yu bombardımana devam ediyor.

Cem Yılmaz'dan 'Muharrem Sarıkaya' göndermesi

Cem Yılmaz'dan 'Muharrem Sarıkaya' göndermesi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:50:25