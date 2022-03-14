Samanyolu Haber /Ekonomi / Ford Otosan yönetiminden Romanya hamlesi /14 Mart 2022 21:59

Ford Otosan yönetiminden Romanya hamlesi

Romanya’da kurulu fabrikası bulunan Ford Romanya’nın hisselerinin tamamıNIN 575 milyon avro karşılığında Ford Otosan yönetimine geçtiği belirtildi.

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Ford Otosan, Ford Romanya’yı satın aldı. Romanya’da kurulu fabrikası bulunan Ford Romanya’nın hisselerinin tamamı 575 milyon avro karşılığında Ford Otosan yönetimine geçtiği belirtildi.

Ford Otomotiv’in bağlı ortaklığı Ford Otosan Netherlands’ın, Ford Otosan’ın ana ortaklarından Ford Motor Company’nin 1 adet ve FMC’nin paylarının tamamına sahibi olduğu Ford Capital BV’nin ise yüzde 99,99 oranında pay sahibi oldukları Ford Romanya hisselerinin tamamını satın alması konusunda bir Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzaladı. Bu satın alma kapsamında Ford Otomotiv’in 2022 ve 2028 yılları arasında toplam 575 milyon avro ödeme yapması bekleniyor.

Ford’un Romanya'nın Craiova kentinde bulunan fabrikasında EcoSport ve Puma modellerini üretiliyor. 2008 yılında tesisi satın alan üretici, 13 yıl içerisinde bu fabrikaya tam 2 milyar dolar yatırım yaptı. Ford Otosan’ın Romanya'daki fabrikaya, elektrikli ticari üretimi için 300 milyon dolar daha yatırım yapması bekleniyor.

Yeni yatırımlar tamamlandığında 650 bin adede ulaşacak Ford Otosan’ın toplam yıllık üretim kapasitesinin Romanya Craiova fabrikasının alımı ile 900 binin üzerine çıkması, işçi sayısının da 20 bini geçmesi bekleniyor.
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