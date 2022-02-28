Ukrayna'dan Avrupa'ya 4 Milyon mülteci bekleniyor

Rusya'nın saldırısı nedeniyle ülkelerini terk ederek komşu AB ülkeleri Macaristan, Slovakya, Romanya ve Polonya'ya sığınanların sayısının 300 bini aştı.18-60 yaş erkeklerin ülkeyi terk etmelerine izin verilmediği için sınır noktalarındaki insanların çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bu kişilerin çoğunun biyometrik pasaport sahibi oldukları için AB ülkelerinde ilk aşamada vizesiz şekilde 90 gün kalabilecek. büyük bir kısmı şimdilik iltica başvurusu yapmadı. Ancak kriz yakın zamanda sona ermezse hem sayı artacak hem de iltica edenler çoğalacak. Avrupa Birliği, Rusya'nın saldırılarının devam etmesi halinde 4 milyon kişinin Ukrayna'dan başka ülkelere sığınabileceğini hesaplıyor







BM: Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçanların sayısı 422 bine ulaştı

Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR), işgali nedeniyle Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçanların sayısının 422 bine ulaştığını açıkladı.UNHCR sözcüsü Laura Padoan Twitter'dan yaptığı açıklamada, UNHCR'nin "ülkeden kaçan insanları mülteci olarak gördüğünü" belirtti.Padoan, şu anda Ukrayna içinde 100 binden fazla insanın yerinden edilmiş durumda olduğunu söyledi.UNHCR sözcüsü, Ukrayna'da insanların trenlere binmesinin engellendiğine dair raporlar alındığını ve Örgüt'ün bu raporları incelediğini sözlerine ekledi.











Avrupa Birliği ayrıca Geçici Koruma Yönergesini harekete geçirmeyi tartışıyor. AB İçişleri Bakanları Toplantısında gündeme gelen yönerge ile ilgili bazı ülkelerin ise biraz daha beklemeyi değerlendirdiği bildirildi.





AB Geçici Koruma Yönergesi, 1990'larda eski Yugoslavya ülkelerindeki savaşlar ve olaylar nedeniyle çok sayıda kişinin ülkelerinden ayrılmak zorunda kalmasından sonra 2001'de çıkarıldı.





Ancak AB ülkeleri arasında dayanışmayı esas alan bu yönergenin maddeleri şu ana kadar harekete geçirilmedi. AB'nin "geçici koruma" tanımı, AB üyesi olmayan ülkelerde yerlerinden edilen ve ülkelerine dönemeyecek durumdaki kişiler için acil ve geçici koruma sağlanması anlamına geliyor.





Yönerge, çok fazla sayıda kişinin AB sınırlarına gelmesi ve standart iltica sisteminin çok fazla başvuru nedeniyle kullanılamayacak duruma gelmesi halinde uygulanabiliyor.



