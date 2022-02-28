Samanyolu Haber /Dünya / Rus rublesinde değer kaybı yüzde 20'yi aştı /28 Şubat 2022 13:14

Rus rublesinde değer kaybı yüzde 20'yi aştı

Rusya'nın Ukrayna saldırısı ile ilgili gelişmeler ruble üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı yüzde 20'yi aştı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı yüzde 20'yi aştı.

Dolar/ruble paritesi yüzde 21,64 artışla 100 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 21,94 yükselişle 113,4'e çıktı.

Geçen hafta yaklaşık yüzde 25 değer kaybeden Moskova Borsası'nın ise ikinci bir talimata kadar işlemlere kapalı olacağı duyuruldu.

Yaptırımlar nedeniyle Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardığını açıklamıştı.

Rusya Maliye Bakanlığı da Rus ihracatçılarına dış ticaretteki döviz kazançlarının yüzde 80'ini satma zorunluluğu getirmişti.

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