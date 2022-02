[Prof. Dr. Osman Şahin] Çocuklara manevi bir çevre nasıl hazırlanır

PROF.DR. OSMAN ŞAHİN

BİLİNÇALTI OLUŞUMU VE ROL MODELLER 2



Nerede olursa olsun çocuk, içine girdiği muhitte hemen dinî havayı görmeli, başkalarıyla daha çok yüksek düşünceler etrafında kaynaşmalı ve hemdem olmalıdır. Belki anne sinesine taş basacak, baba da kesesinin, cüzdanının ağzını açma mecburiyetinde kalacak ama, Allah'ın hem kendisine, hem de evlâdına azap edeceği günlerin endişesiyle oturup kalkacak, bugünü ve yarını adına, yılan-çıyan ebeveyni olmamaya çalışacaktır. Bazen çocuk, ders çalışmak ya da ödev yapmak için birinin evine gidecektir; bu durumda da yine gözünüz hep onun arkasında olacaktır. Evet çocuk arkadaşlarının evine gitmeli; ama o evlerin taşı, toprağı, duvarı Allah demeli, millet demeli; ezan-ı Muhammedî okunduğunda seccadeler serilmeli, aile efradı saf bağlamalı ve cemaatle namaz eda edilmelidir. Evet işte böyle evlerdeki gençlerle arkadaşlık kurulması ve çocuğunuzun böyle bir eve gidip gelip ders çalışması engellenmemeli, hatta teşvik edilmelidir. Aksine onun gidip-geldiği ev, nefsânîliğin şahlandırıldığı günahlara açık yamaçlar gibi ise siz çocuğunuzu kaybetmiş sayılırsınız.”

MÜNASEBET KURACAĞI KİŞİ VE YERLERİ SEÇME

Manevi hayata uygun ortamlar meydana getirme sadece arkadaş çevresi ile sınırlı değildir. Aynı zamanda, toplum ve sosyal hayat içerisinde temas halinde olacağı kişiler ve yerler açısından da bu yerine getirilmelidir. Bu şekilde çocukların manevi hayatlarına faydalı olacak mesajları almaları ve zararlı olanlarından korunabilmeleri mümkün olacak ve böylece şuuraltı müktesebatları (bilinçaltı oluşumları) sağlıklı bir şekilde meydana gelebilecektir.

Hocaefendi aynı yazısında, bilinçaltının şekillendiği bu dönemlerde yapılması gerekenleri şöyle örneklendirmektedirler: “Aslında, anne-baba tarafından iyi görülüp gözetilen ve iyi beslenen bir çocuk dış çevrenin olumsuz tesirlerinden büyük ölçüde korunmuş olur. Ancak, yine de yakın takip çok önemlidir. Hatta çocuk, defter-kalem vs. almak için bile öyle yerlere yönlendirilmelidir ki, orada kötü söz ve menfî tesirlere maruz kalmasın. Evet o, sakıncalı kitapların teşhir edilip satıldığı yerlere girmemelidir. Bu kadarcık olsun, bakışı, his dünyası, görüşü bulanmamalı ve o, uğradığı her yerde Allah'a (cc) ait dine ait, ülküsüne ait dupduru işaret ve işaretçilerle karşılaşmalıdır. Tekrar hatırlatmalıyım ki onun defter, kalem, kitap alacağı yerler dahi pederi, velisi tarafından seçilmeli ve o kadarcık olsun yanıltılabilmesine fırsat verilmemelidir.”