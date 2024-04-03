Ukrayna'nın en uzun menzilli İHA saldırısı Tataristan’a gerçekleşti

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA







Ukrayna’nın Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'ne yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı, bu bölgeye ilk kez gerçekleşti.





Tataristan'ın Başkanı Rüstam Minnihanov'un basın ofisi, İHA'ların Yelabuga ve Nijnekamsk'taki bazı işletmelere saldırdığını açıkladı. Saldırı sonucunda bir pansiyona isabet eden dronların etkisiyle en az altı kişi yaralandı. Olayın gerçekleştiği yer, Moskova'ya yaklaşık bin kilometre, Kazan'a ise 200 kilometre doğuda bulunuyor.





Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi'nin basın ofisine göre, 05:45'te iki İHA bir pansiyona çarptı. Yapılan açıklamada, "Ciddi bir hasar olmadığı ve üretimi etkileyecek bir zarar olmadığı" belirtildi.





Nijnekamsk Belediye Başkanı Ramil Mullin ise bölgedeki bir petrol rafinerisine yapılan İHA saldırısını duyurdu. İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği ve olayda yaralanan olmadığı bildirildi.





Rus basınına göre, Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi ve Nijnekamsk'a yapılan İHA saldırısı, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik en uzak hedefli saldırısı oldu. Saldırıların gerçekleştiği bölgeler, Rusya-Ukrayna sınırına bin 230 kilometre mesafede bulunuyor. Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi'nde Türk şirketlerinin de bulunduğu çok sayıda yabancı yatırım tesisi yer alıyor.