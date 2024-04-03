Ukrayna ile AB arasında “Drone Koalisyonu”

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Yapay zeka kullanılan bu İHA'lar bazıları Rusya’nın yaklaşık 1500 km iç bölgesi olan Tataristan’da sanayi tesislerini vurdu.





Yeni teknoloji dronlar, "hedefleri birkaç metre hassasiyetle vuracak bir uçuş planıyla hedefe gönderiliyor.





Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mikhail Fedorov, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin bin kilometreden fazla uçabilen İHA modellerine artık sahip olduğunu belirtti.





Ukrayna, bu yılın başından beri Rusya'daki birçok petrol rafinerisine İHA'larla saldırıyor. Özellikle Nijni Novgorod, Ryazan, Kuibyshev ve Syzran petrol rafinerileri hedef alındı. 2 Nisan'da ise Tataristan’daki Nijnekamsk'ta bir petrol rafinerisine yapılan İHA saldırısında herhangi bir yaralanma olmadı.





2024 yılında en az 1 milyon drone





Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, 2024 yılında en az 1 milyon drone üretme hedefi belirledi. Dijital Kalkınma Bakanlığı başkanı Mikhail Fedorov, işletmelerin "bu hedefi aşmak istediğini" söyledi.





Ülkenin Dijital Dönüşüm Bakanı Mikhail Fedorov, Die Welt ile yaptığı röportajda Ukrayna'nın uzun menzilli drone üretimini 2023'e kıyasla on kat artırdığını söyledi. Ona göre menzili 700 ila 1.000 kilometre olan drone’lardan bahsediyoruz. Bakan, "Ama artık 1.000 km'nin üzerinde uçabilen modeller var" dedi.





Zelensky'nin Şubat ayında belirttiği gibi cephede kullanılan İHA'ların yüzde 90'ı Ukrayna yapımı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Alexander Syrsky, insansız sistemlerin geliştirilmesini önceliklerinden biri olarak nitelendirdi. Şubat ayında Ukrayna Savunma Bakanlığı, birçok Avrupa ülkesini kapsayan bir “drone koalisyonunun” başlatıldığını duyurdu. Bakan Yardımcısı Ekaterina Chernogorenko, Ukrayna'nın ülkede insansız hava aracı üretebilmesi için Batılı ülkelerden 1,5 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söyledi.