Rusya mühimmat üretim tesislerini katladı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya ağır sanayi ve teknoloji kurumu Rostec'in, zırhlı kaplama ve kümülatif ızgaralara karşı ek koruma kompleksi ile donatılmış yeni bir grup BMP-3 piyade savaş aracını Rusya Savunma Bakanlığı'na teslim ettiği öğrenildi. Ayrıca Kalaşnikof firması, güdümlü top mermisi üretimi için yeni fabrikaların açıldığını duyurdu. Yeni tesisler hassas güdümlü mühimmat üretimini artıracak.







Rusya savunma sanayiinde üretimleri rekor seviyede artırarak silah ve mühimmat üretiminde Batılı ülkeleri geride bıraktığı daha önce açıklanmıştı. Devlet silahlanma programının şu anda normal seyrinde bir aksaklık olmadan uygulanmakta olduğunu belirtilmişti.





Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Altay bölgesindeki savunma sanayii işletmelerini ziyaret ederek, devlet siparişleri kapsamında gerçekleştirilen üretimi denetledi. Ziyaret sırasında, uçak tipi ve uçaksavar mühimmatı, çoklu roketatar sistemleri mühimmatı, bomba atar mühimmatı ve fişeklikler için parçalar üreten işletmelerdeki üretim süreçlerini inceledi.





İşletme yöneticisi, Şoygu'ya tesisin üretiminin 2022'den bu yana 3.5 kat arttığını ve üretim altyapısının yoğun bir şekilde geliştirildiğini, yeni bölümlerin açıldığını ve ek üretim tesislerinin inşa edildiğini bildirdi. Bu artış, Rusya'nın savunma ihtiyaçlarını karşılamak için üretim kapasitesini genişletme çabalarının bir yansıması olarak görülebilir.





Şoygu'nun ziyaretinin ardından, Rusya Savunma Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan yetkililer, ilgili askeri kontrol makamlarının temsilcileri ve işletmelerin genel müdürlerinin katılımıyla bir çalışma toplantısı düzenlendi.





Toplantıda, bölgedeki savunma tesislerinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili sorunların çözülmesi ve üretim süreçlerinin daha da iyileştirilmesi için çeşitli konular ele alındı.





Şoygu, Altay'daki askeri işletmelerin modernizasyonunun, daha fazla mühimmat üretimine olanak sağlayacağını belirtti. Ayrıca, yeni savunma üretim tesislerinin inşası için tasarım belgelerinin geliştirilmesindeki gecikmelerin giderilmesi ve bu projelerin hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Bunun için gerekli olan fonların ayrıldığını ve ekipman ile malzemelerin temin edildiğini açıkladı.