Samanyolu Haber /Gündem / MHP'den 31 Mart açıklaması: Oy oranımız yüzde 16 /03 Nisan 2024 11:19

MHP'den 31 Mart açıklaması: Oy oranımız yüzde 16

Belediye seçimlerinde Türkiye genelinde 2 milyon 297 bin 662 oy ile yüzde 4.99 puanda kalan MHP, sandık sonuçlarının il genel meclisi oy oranlarına göre değerlendirilmesi gerektiğini savundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, DEM Parti'nin üzerinde olduklarını belirterek MHP yüzde 16,62 oy oranına ulaştığını ifade etti.

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Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinde belediye seçim sonuçlarında Türkiye genelinde 2 milyon 297 bin 662 oy aldı ve yüzde 4.99 puanda kaldı. MHP lideri Devlet Bahçeli, ekonomiye işaret ederek krizin sandığa yansıdığını, tepkisellik dozunun bir hayli fazla olduğunu belirtti. 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise yerel seçimlerde partilerin oy oranları il genel meclisi sonuçlarına göre hesaplandığını belirtti. Yıldız 'MHP'nin aldığı oylar ve oranlarıyla ilgili gerçek dışı haberler yapıldığını' belirterek "MHP'nin oy oranlarının özellikle DEM'in oy oranının altında gösterilmesi için kimlerin gayret gösterdiği tarafımızca bilinmektedir" ifadesini kullandı. 

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 2 büyükşehir, 27 il, 103 metropol ilçe, 344 ilçe ve 331 belde olmak üzere 807 yerde seçimlere katıldığını anımsattı. 


MHP 220 BELEDİYE KAZANDI

Yıldız, Batı demokrasilerine örnek olacak şekilde şeffaf, açık ve güvenli bir ortamda yapılan seçimlerde MHP'nin 8 il, 25 metropol ilçe, 89 ilçe ve 98 belde olmak üzere toplam 220 belediye başkanlığı kazandığını bildirdi.

Seçimlerle ilgili tüm bilgilerin Yüksek Seçim Kurulu ve ilgili kurumlarca kamuoyuyla anbean paylaşıldığını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

- Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, akıllı teknolojilerin haberleşme sistemimize girmesi, alınan sonuçların farklı kaynaklardan doğrulanması imkanlarının bulunduğu bir süreçte MHP'nin aldığı oylar ve oranlarıyla ilgili gerçek dışı haberler yapıldığı görülmektedir. MHP'nin oy oranlarının özellikle DEM'in oy oranının altında gösterilmesi için kimlerin gayret gösterdiği tarafımızca bilinmektedir.

MECLİS ORANLARINA GÖRE SIRALADI

- Mahalli idareler seçimlerinde partilerin oy oranları il genel meclisi sonuçlarına göre hesaplanmaktadır. YSK verilerine göre, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde İl Genel Meclisinde partilerin ulaştığı oy oranları, AK Parti yüzde 32,16, CHP 23,19, MHP yüzde 16,62, DEM Parti yüzde 7,89, Yeniden Refah Partisi yüzde 6,5'dir.
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