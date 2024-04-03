İstanbul'da yangında hayatını kaybeden 29 kişinin kimlikleri belli oldu

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 12.47'de 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat kaynaklı yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.





Yangında 29 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İşletme müdürü ve iş yerinin ortaklarının da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Yangınla ilgili idari soruşturma başlatılırken, 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi.





KİMLİKLERİ BELLİ OLDU





Yapılan otopsi işlemlerinin ardından yangında ölenlerin kimlikleri belirlendi.





Üzerinden kimlik çıkmayan, yabancı uyruklu olduğu tespit edilen bir kişi dışında yangında hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle:





"Ahmet Sever (52), Ahmet Uzun (36), Alparslan Salih Derelioğlu (64), Atanur Aladağ (43), Barış Güngör (21), Emrah Demiroğlu (40), Fahrettin Korkut (42), Gökhan Yıldırım (37), Kadir Orhanoğlu (41), Mehmet Okumuş (39), Özkan Baş (45), Sinan Yılmaz (55), Adem Özçelik (50), Ahmet Kartal (25), Ahmet Mehduş (28), Akın Kıhri (36), Binali Çayır, Cengiz Aksoy (47), Efe Demir (17), Gökay Tevlek (47), Gökhan Akbulut (40), Hüseyin Ak (21), Muhammet Ali Yıldırım (43), Ramazan Altan (43), Shir Agha Bigzade, Şivan Dolu (44) ve Yılmaz Kıhri (59)."





İşlemleri tamamlanan birçok cenaze ailelerine teslim edildi, bazı ailelerin ise Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişi sürüyor.







İŞ GÖRÜŞMESİNE GELMİŞLER





Tadilatının tamamlanmasından sonra yapılacak açılışa da hazırlık yapan mekana DJ, aşçı, güvenlik gibi yeni personel alımı da yapıldığı öğrenildi. Bu nedenle hayatını kaybedenler arasında bu iş görüşmesine gelenler ve mekan çalışanlarının da olduğu kaydedildi.









GÖZALTI SAYISI 9'A ÇIKTI





İş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45) ve Ş.Ş. (50), muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43) ile mobilyacı E.E. (40) olmak üzere 8 şüpheli ilk etapta gözaltına alındı.





Çalışmaların devamında iş yeri ortağı F.D'nin de yakalanmasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 9 oldu.





UZMANLAR KONUŞTU: TEDBİR ALINMAMIŞ





Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) Başkanı Dr. Kazım Beceren yangına ilişkin "İnşa aşamasında, özellikle ateşli çalışmalar sırasında alınması gereken tedbirler vardır. Bu yangının ölümle sonuçlanması, bu tedbirlerin alınmadığını gösteriyor." dedi.





Yangın güvenlik uzmanı Levent Yasa da "İtfaiyenin müdahalesi yerinde ve doğrudur, fakat yangın büyük olduğundan ve içeride yanıcı madde çok fazla olduğundan dolayı böyle bir can kaybıyla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.





Yangına ilişkin İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi Başkanı Herdem Süer ise "Burada bir iç mimar olsaydı, iç mimarlık projesi kullanılsaydı bu yangın belki gerçekleşmeyecekti." diye konuştu.













İŞLETMECİLERİN SUÇ KAYITLARI DİKKAT ÇEKTİ





Ekiplerce, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45) ve Ş.Ş. (50), muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43) ve mobilyacı E.E'nin (40) olduğu 8 kişi gözaltına alındı.





Yapılan çalışmada, İ.Ş, Ş.Ş. ve E.E'nin "kasten yaralama", S.A'nın "cinsel taciz", A.A.P'nin ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da uyuşturucu madde kullanmak", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "kasten yaralama" suçlarından kayıtları olduğu belirlendi.













RUHSAT 1987'DE ALINMIŞ





İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da yangının yaşandığı yerde incelemelerde bulundu.





İmamoğlu, binanın 1987'de ruhsat verilen bir gece kulübü olduğunu vurgulayarak, "En son itfaiye raporu 2016'da veriliyor. 2018'de bir ruhsat yenilenmesi yapılmış ilçe belediyesi tarafından. Bunlar incelenecek, savcılık da gereken süreci başlatmış durumda. Yapının statik güvenliği ile ilgili arkadaşlarım da burada inceleme yapıyor. Ona göre gerekirse komşuların tahliyesi gibi konularda destek olacağız. Yapı eski bir yapı." ifadelerini kullandı.





















"GİYSİ ODASINA GİDİN HERKES ORADA TOPLANSIN"





Görgü tanıklarından Sema Soğancı olay hakkında şunları kaydetti:





"5-6 dakika geçmeden hemen itfaiye geldi. Patlamalar, çatlamalar, öyle sesler duydum. İçeride insanlar var mı diye merak ettim. İtfaiye geldikten sonra cesetler çıkmaya başladı. İnsanlar bağırış, çağırış gidiyordu. O kadar ani oluştu ki her şey. Deli gibi alevler vardı, ağlamaya başladım, sinirlerim bozuldu. Kimsenin bir şeyden haberi yok çünkü herkes bir yerlere koşturuyordu. Dışarı çıkmakta çok zorlanmışlardır. Daire kapısından çıktıktan sonra birisi 'hemen giysi odasına gidin, herkes orada toplansın' demiş çünkü ön kapıdan giriş yokmuş ya da kapı mı kilitliymiş bilmiyorum."













"İÇERİ GİRENLERİ SİMSİYAH ÇIKARDILAR"





Binanın diğer tarafının otopark olduğunu ve bütün gazın oraya dolduğunu kaydeden Cengiz, "Otoparkın boşaltılması sağlandı. İçeride yaklaşık 60-70 kişinin olduğundan bahsedildi. Sedye üzerinde olan arkadaşları, ekipler sağlam bir şekilde çıkarttı, sonrası daha kötüydü. İçeriye giren arkadaşları, itfaiye ekiplerini simsiyah çıkarken gördük. Gaz inanılmaz derecede yoğundu. Burada ciddi şekilde bir duman akışı vardı. Alevleri burada çok az bir noktada gördük, onun dışında içeriye dolan gazla zehirlenme başladı." ifadelerini kullandı.









Tadilatta olan işletme yangından önce böyle görünüyordu



