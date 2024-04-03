Samanyolu Haber /Gündem / Çikolataseverler dikkat! : Kakao fiyatlarında büyük artış /03 Nisan 2024 12:12

Çikolataseverler dikkat! : Kakao fiyatlarında büyük artış

Kakao fiyatları, küresel arzdaki düşüşün etkisiyle uçuşa geçti. Kakao, yılbaşından bu yana yüzde 200 zamlanarak son 46 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Zam nedeniyle çikolata fiyatlarının daha da artması bekleniyor.

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Kakao üretiminin yüzde 60'ını karşılayan Fildişi Sahilleri ve Gana'da tohum maliyetlerini karşılayamayan büyük kakao fabrikalarının üretimi kısma veya durdurma kararı almasıyla kakao fiyatları rekor kırmaya devam ediyor.
KAKAOYA ÜÇ AYDA YÜZDE 200 ZAM

Kakao rekoltesinin yüzde 50'den fazla düşüş göstermesiyle fiyatlar uçuşa geçti. Aktarlarda kilogram fiyatı 600 TL'ye çıkan kakao, yılbaşından bu yana yüzde 200'den fazla zamlanarak son 46 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı.

Kakaodaki zammın çikolata fiyatlarını da artırması bekleniyor.

'FAZLA FAZLA ALMA DEVRİ BİTTİ'

Eskişehir’de aktarlık yapan Koray Özkılıç, kakao fiyatlarının önümüzdeki dönemlerde daha da artacağını belirterek, “Rekoltenin yüzde 50’den fazla düşüş göstermesiyle ürünün tedarik sürecinde sıkıntılar oluştu. Tüketimin yüksek olmasından dolayı sürekli talep alan kakaonun da fiyatı böylelikle arttı.

Dünya pazarında çok hızlı bir yükseliş gösteren kakao fiyatları, perakende satışta da yılbaşından bu yana yüzde 200’den fazla artış gösterdi. Eğer tedarik süreci düzelmezse, önümüzdeki dönemde de fiyatlar artmaya devam eder. Şu anda kilogram fiyatı 600 lira olan kakaoyu vatandaşlar az miktarlarda alıyor. Fazla fazla alma devri bitti diyebiliriz” dedi.

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