Samanyolu Haber /Dünya / Uluslararası Af Örgütü'nden Biden'a... /30 Ocak 2021 00:38

Uluslararası Af Örgütü'nden Biden'a...

Uluslararası Af Örgütü tarafından göreve yeni başlayan ABD Başkanı Joe Biden'a Küba'da bulunan Guantanamo kampının kapatılması çağrısı yapıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

Uluslararası Af Örgütü, ABD Başkanı Joe Biden'a Guantanamo Bay'deki hapishaneyi acilen kapatma çağrısında bulundu.

Örgütün açıklaması, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Endonezya'da 2002 ve 2003 yıllarında 214 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılarla ilgili Guantanamo'da tutulan 3 zanlıyı yargılanmak üzere askeri mahkemeye sevk ettiği iddiaları üzerine geldi.

Açıklamada, Guantanamo hapishanesinin bütünüyle uluslararası adalet ve insan hakları standartlarına aykırılığı sembolize ettiği vurgulanarak, "Guantanamo'daki muamele ve hapsetme, Biden yönetiminin acilen sona erdirmesi gereken bariz insan hakları ihlalleridir" ifadesine yer verildi.

Guantanamo'da halen 40 Müslüman'ın yaklaşık 20 yıldır yargılanmadan gözaltında tutulduğuna işaret edilen açıklamada, "Guantanamo gözaltı merkezi bir kez ve tamamen kapatılmalıdır" çağrısı yapıldı.
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