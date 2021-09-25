Samanyolu Haber /Gündem / Uluslararası basının dikkatini çekti... Aliyev'le soğukluğun sebebi ne? /25 Eylül 2021 15:00

Uluslararası basının dikkatini çekti... Aliyev'le soğukluğun sebebi ne?

Azerbaycan ile Türkiye'nin geçen nisanda sona eren 20 yıl süreli gaz anlaşması uzun süren pazarlıkların ardından sessiz sedasız yenilendi.

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Euronews'in haberine göre stratejik birçok konuda iş birliği yapan Bakü ile Ankara arasında yaklaşık bir yıl süren müzakerelerin ardından varılan anlaşmanın detayları ise kamuoyu ile paylaşılmadı. İki ülke liderinin katılacağı ortak imza töreni yerine Azerbaycan tarafı 'geçici anlaşma'nın onaylandığını elektronik posta yoluyla duyurdu.

Türkiye adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar da Dubai'de düzenlenen Gastech enerji konferansında iki taraf arasında anlaşma sağlandığını teyit etti. Ancak Bayraktar anlaşmanın detaylarına dair açıklamada bulunmadı.

SIRADIŞI BİR DURUM

Analistlere göre, iki ülke arasındaki anlaşmaların sessizce hayata geçirilmesi alışılageldik bir durum değil. Söz konusu anlaşma, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı kaybettiği toprakların büyük bir kısmını Türkiye'nin askeri desteği ile tekrar ele geçirmesinden sadece bir yıl sonra gerçekleşti. Anlaşmanın orijinali, 2001 yılında dönemin liderleri Haydar Aliyev ile Süleyman Demirel tarafından imzalanmıştı.
Türkiye, anlaşma kapsamında her yıl Azerbaycan'dan 6,6 milyar metreküp gaz ithal ediyor.
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