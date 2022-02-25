Uluslararası Ceza Mahkemesi: Savaş suçu soruşturması yolda

Savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım suçlarına bakan ve Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden (UCM) Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili bir açıklama geldi.



UCM savcısı Karim Han, bugün yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Han, olası savaş suçu ile ilgili soruşturma başlatılabileceğinin sinyalini verdi.



Han açıklamada, “Ben, Ukrayna topraklarında saldırı düzenleyen bütün taraflara ofisim tarafından soykırım, insanlık suçu ya da savaş suçu işlendiğine dair bir soruşturma başlatılabileceğini hatırlatmak isterim” dedi.

