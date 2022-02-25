Rus tankları Başkent Kiev'e yaklaşıyor

Rusya’nın Ukrayna’nın farklı noktalarına askeri müdahalesi devam ederken, başkent Kiev’de siren sesleri ve patlamaların arasında gergin bir bekleyiş devam ediyor…



Bölgede gerilim her an tırmanırken üst düzey Ukraynalı yetkililerden gelen açıklamalar ise Kiev’de yaşanan umutsuzluğu gözler önüne serdi.



Reuters haber ajansının “son dakika” ibaresiyle servis ettiği haberde, üst düzey yetkililer Rus ordusunun Kiev’e doğru hızını artırdığını söylediği aktarıldı.



Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Malyar, Ukrayna ordusunun sayıca az olmasına rağmen dört cephede de sınırları koruduğunu açıklarken, “Rus güçleri Kiev’e ve diğer kentlere füze saldırısı gerçekleştiriyor. Rus güçleri Cuma günü (bugün) öğleden sonra Kiev’in dışına girebilir” dedi.



“SAVAŞIN EN ZOR GÜNÜ BUGÜN”



Öte yandan benzer tonda bir açıklama da Ukrayna’nın İçişleri Bakanlığı’nda görevli danışmanı Anton Herashchenko’dan geldi.



Rus yetkili, Rus tanklarının bugün öğleden sonra başkent Kiev’e bir saldırı düzenlemesinin beklendiğini duyurdu. Herashchenko, bu günün savaşın en zor günü olacağını da dile getirdi. İçişleri Bakanlığı danışmanı ayrıca Kiev’deki askerlerde, yabancı müttefiklerden temin edilen tanksavarların olduğunu da belirtti.