Ümit Nağmeleri Avrupa turnesinde

Gent Capitol Gösteri Merkezi’nde sahneye çıkan genç sanatçılar, naat, müzik, şiir ve yaşanmış hikaye anlatımları ile katılımcıların büyük beğenisini topladı. Sunuculuğunu Barış Cem Kaya’nın yaptığı gece de hüzün ve coşku bir arada yaşandı.







Etkinlikte, Hizmet gönüllülerinin yaşadıkları zulüm ve zor şartlardaki başarı hikayeleri TR724 Yazarı gazeteci M. Nedim Hazar’ın anlatımıyla izleyicilerle buluştu. Türkiye’de yaşanan hukuksuzluklar nedeniyle cezaevlerine gönderilenler ve ülkesini terk etmek zorunda kalan masum insanların gerçek hikayelerine dikkat çekildi.





Yaşanan zulümleri sanat dili ile sahneye taşıyan genç solistlerinin seslendirdikleri eserlerle eğlenen davetliler Nedim Hazar’ın anlatımlarıyla duygulu dakikalar geçirdi.





‘Yeryüzü Mirasçıları’ Fransa, Danimarka, İsveç’te de sahne alacak.