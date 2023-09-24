Samanyolu Haber /Dünya / Ümit Nağmeleri Avrupa turnesinde /24 Eylül 2023 12:37

Ümit Nağmeleri Avrupa turnesinde

Ümit Nağmeleri’nin yeni projesi ‘Yeryüzü Mirasçıları’nın Avrupa turnesi devam ediyor. Müzikal hasbihal gecesi, Hollanda’nın ardından Belçika Aktif Dernekler Federasyonu’nun (Fedactio) organizasyonuyla Gent şehrinde gerçekleştirildi.

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Gent Capitol Gösteri Merkezi’nde sahneye çıkan genç sanatçılar, naat, müzik, şiir ve yaşanmış hikaye anlatımları ile katılımcıların büyük beğenisini topladı. Sunuculuğunu Barış Cem Kaya’nın yaptığı gece de hüzün ve coşku bir arada yaşandı.

Etkinlikte, Hizmet gönüllülerinin yaşadıkları zulüm ve zor şartlardaki başarı hikayeleri TR724 Yazarı gazeteci M. Nedim Hazar’ın anlatımıyla izleyicilerle buluştu. Türkiye’de yaşanan hukuksuzluklar nedeniyle cezaevlerine gönderilenler ve ülkesini terk etmek zorunda kalan masum insanların gerçek hikayelerine dikkat çekildi.

Yaşanan zulümleri sanat dili ile sahneye taşıyan genç solistlerinin seslendirdikleri eserlerle eğlenen davetliler Nedim Hazar’ın anlatımlarıyla duygulu dakikalar geçirdi.

‘Yeryüzü Mirasçıları’ Fransa, Danimarka, İsveç’te de sahne alacak.
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