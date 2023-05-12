Ümit Özdağ: Jandarma ve poliste büyük rahatsızlık olduğu haberleri geliyor

T24'te yer alan habere göre Özdağ, jandarma ve polisin, "kanunsuz olan emri yerine getirmemek" için yazılı talimat istediğini, ancak amirlerinin, "suç teşkil eden bir talimat olduğu" için yazılı emir vermediğini iddia etti. Jandarma ve polislere kanunsuz iş yapmaması konusunda çağrıda bulunan Özdağ, şöyle dedi:



"Jandarma ve poliste büyük rahatsızlık olduğu haberleri geliyor. İktidar ıslak imzalı tutanakların kolluk gücü eliyle alınıp getirmesini istiyorlar. Jandarma ve polis ise kanunsuz olan bu emri yerine getirmemek için yazılı talimat istiyor fakat amirler konusu suç teşkil eden bir talimat olduğu için yazılı emir vermiyor. Kanunlara uymak isteyen jandarma ve polislere meslekten atılmakla ve soruşturma geçirmek ile tehdit ediliyor. Sevgili polis ve jandarma kardeşlerim, yasalara aykırı emirleri yerine getirmeyin. Siz AK Parti’nin değil Türk devleti ve milletinin polisi ve jandarması olarak görev yapıyorsunuz."

