Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü iş adamı, kiracısına evinden çıkması için 2 milyon lira verdi /09 Eylül 2023 11:58

Ünlü iş adamı, kiracısına evinden çıkması için 2 milyon lira verdi

İş insanı Fırat Yiğit, İstanbul'un Bebek semtinde 60 bin liraya oturan kiracısını çıkarmak için 2 milyon TL vermeyi teklif etti. Kiracı, Yiğit'in teklifini kabul ederek evi boşaltmaya söz verdi. Yiğit, daire boşaldıktan sonra aynı evi 400 bin liraya kiraya verecek.

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Ev sahipleri kiracılarını çıkarabilmek için artık 'hava parası' teklif etmeye başladı.

Sabah gazetesinden Ömer Karahan'ın haberine göre, Göztepe Spor Kulübü eski Başkanı Fırat Yiğit, Bebek'in en gözde noktasında bulunan denize sıfır apartmanın 2. katında bulunan 7 milyon dolar değerindeki dairesindeki kiracıya çıkması için para teklif etti.

Kiracı tekstilci Murat Sönmez an itibariyle kira değeri 400 bin lira olan dairede 60 bin lira kiraya oturunca, ev sahibi Fırat Yiğit daireden çıkması için Sönmez'e 2 milyon lira teklifinde bulundu.

Sönmez, teklifi kabul ederek evi boşaltacağına söz verdi. Yiğit'in aynı daireyi 400 bin liraya başka birine kiralayacağı ifade edildi.
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