Cezaevinden kaçan terör zanlısı gardiyanlardan yardım mı aldı?

İngiltere'nin başkenti Londra'da Wandsworth Cezaevi'nden Çarşamba sabahı firar eden terör zanlısı eski asker Daniel Abid Halife hâlâ yakalanamadı. Polis Halife'nin cezaevi çalışanlarından yardım almış olma ihtimalini soruşturuyor.



Londra Emniyet Müdürü Mark Rowley, Halife'nin firarının anlık bir fırsatçılık değil "önceden iyice planlanmış" ve "çok kaygı verici" bir gelişme olduğunu söyledi.



Kendisini, cezaevine tedarik sağlayan bir kamyonun altına bağlayarak kaçan 21 yaşındaki Halife'yi bulmak için ülkenin havaalanları ve deniz limanları alarma geçirildi.



Polis dün gece boyunca helikopterleri de devreye sokarak cezaevinin 8 kilometre yakınındaki çok geniş bir yeşil alan olan Richmond Parkı'nda arama yaptı. Ama bu aramanın belli bir istihbarata dayanmadığı anlaşılıyor.



Güvenlik uzmanları ve emekli polisler, Halife'nin yıllarca askeri eğitim görmüş olmasına dikkat çekiyor.



2019'da İngiliz ordusuna katılan Halife, Ocak ayında "terör eylemi hazırlığı" ve "İran için bilgi topladığı" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Temmuz ayındaki duruşmasında tüm suçlamaları reddetmişti.



Hükümetin, Halife'nin neden çok daha yüksek güvenlikli A kategorisindeki bir cezaevi yerine Wandsworth'e gönderildiği konusundaki raporunun hafta sonunda hazır olması bekleniyor.



Muhalefet ise ülkedeki cezaevlerindeki kapasite üzeri kalabalıklık ve personel yetersizliği konusunda hükümetten açıklama istiyor.



Polis helikopterleri cezaevinin yakınındaki Richmond Parkı'nda Halife'nin izini aradı



LBC radyosuna konuşan Londra Emniyet Müdürü Mark Rowley, Londra halkına aramalara destek olma ve bilgileri varsa paylaşma çağrısı yaptı.



Mark Rowley, Halife'nin cezaevi hücresinde bazı defterler bulunduğu duyumunu doğrulamadı.



Rowley, Halife'nin kendisini kamyonun altına gizlemekte kullandığı bağların ne tür bir malzemeden yapıldığı konusunda da yorum yapmaktan kaçındı.



Görgü tanığı bulmaya çalışan Polis, Halife'nin, kendisini altına bağlayarak kaçtığı cezaevi tedarik kamyonunun fotoğrafını dağıttı



Londra Emniyet Müdürü çok iyi planlanmış olduğu anlaşılan kaçışın, "içeriden" destek alınarak gerçekleştirilmiş olması ihtimalini de araştırdıklarını söyleyerek "Bu bir soru işareti. Cezaevi içinden biri ona yardım etti mi? Diğer tutuklular ya da gardianlardan yardım aldı mı? Dışarıdan birilerinin desteği var mı? Ya da hepsini kendi kendine mi başardı?" dedi.



Halife'nin kaçışıyla birlikte sınır kapılarında başlatılan kontrollerin ve alarm durumunun hafta sonunda devam etmesi bekleniyor.